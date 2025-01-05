韩网盘点《鱿鱼游戏2》演员阵容「闯祸精」！这个人甚至被判刑！网友嘲讽：导演是在监狱试镜的吗

《鱿鱼游戏2》全球火热上线的同时，有韩国网友整理了主演阵容的「闯祸」名单，涉及酒驾、出轨、吸毒、性交易等，震惊广大网友。

李政宰-酒驾



李政宰曾两次因酒驾引起关注，第一次发生於1999年9月13日凌晨2点，当时他在酒精浓度高达0.222%的情况下驾驶BMW轿车，并追撞前车。尽管李政宰承认有饮酒，但他否认自己是驾驶，表示当时是由经纪人驾驶。 最终，该事件以不起诉立案结束，李政宰的驾照被吊销。第二次酒驾事件发生於2002年8月22日，当时他在江南区清潭洞被临检，酒精浓度为0.054%。他坦承与朋友在狎鸥亭的酒吧喝了3瓶啤酒，尽管如此，该事件最终以不起诉立案结束。

李炳宪-出轨



2014年9月李炳宪向警方报案，称两名女性利用李秉宪喝酒时拍下的「淫秽言辞录像」勒索50亿韩元，并威胁称若不给钱就在网上公开影片。首尔中央地方法院於2015年1月对此案做出宣判，以触犯恐吓罪为由分别判处被告人歌手金某（21岁）和模特李某（25岁）有期徒刑1年和1年零2个月。 从表面上看，这起事件以李炳宪的胜利告一段落，但李炳宪在此事件中暴露出的「出轨」行为仍遭到舆论强烈谴责，且那段时间正处於他妻子李珉廷怀孕期间，他同时和两个年轻的女人有著说不清道不明的关系。李炳宪一边给外面的小三出钱，一边承诺会给对方提供更多娱乐圈的资源。

崔胜铉（T.O.P）-吸毒



2017年，崔胜铉因涉嫌吸食大麻而被警方调查。2016年底崔胜铉与一名女性在家中吸食大麻，后被警方查获。2017年4月，崔胜铉承认了吸毒的事实，并为此向公众道歉。根据调查，他和这名女性共同使用了大麻。 崔胜铉接受了法院审判，并被判处有期徒刑10个月，缓期2年执行。 法院认定他在没有合法许可的情况下持有并吸食大麻。 尽管判决相对宽松，但这件事情仍然引起了广泛的媒体关注与讨论，为此T.O.P也宣布退出了BIGBANG。

宋永彰-未成年性交易



2000年宋永彰因涉嫌向未成年女性支付金钱并发生性关系，违反青少年保护法等罪名，被判处10个月监禁，缓刑2年。 当时裁判部表示，身为公众人物的宋永彰2次向未成年提供金钱以换取发生性关系，应当受到严厉的惩罚，但考虑到他并无前科，且已接受36天的监禁，最终赔判缓刑。 从这之后宋永彰多活跃於话剧舞台，被KBS、KBS、MBC三大台全面封杀。

吴达秀-ME TOO



2018年时韩国娱乐圈掀起反性侵「Me Too」运动，吴达秀被多人爆料曾遭他性侵，起初吴达秀称这些指控「毫无根据」。但随著越来越多的指控被公开，他最终承认了部份行为并表示道歉，还宣布暂停所有演艺活动。接二连三从已拍摄、即将拍摄的作品中「下车」。

朴成焄-查阅、下载、上传谜片封面



12月30日，朴成焄在IG上上传了一张与《鱿鱼游戏》相关的女性成人影像封面，结果在短短几分钟内迅速删掉，引起了网友们的广泛讨论和猜测。 朴成焄的经纪公司迅速做出了回应，声称这是一次完全意外的失误。 公司表示，朴成焄在查看大量私信时不小心将内容公开，随即意识到错误并迅速删除。 朴成焄本人对此感到非常惊讶，并对引发的混乱表示歉意。随著争议的扩大，最终经纪公司承认此前的声明为谎言，朴成焄确实曾下载并上传了图片，表示：「因为他的作品被牵扯进了这样奇怪的事情，他可能判断这会成为一个问题，所以想传递给公司处理。」

看完这些名单，不少韩国网友表示：「本来就不打算看，知道这些之后更不会看了」、「完全无法理解为什么会用宋永彰，明明这个角色谁演都行」、「朴成焄不是犯罪，只是对他的滤镜碎了而已」、「大部份都是和性有关系啊」、「 男演员真好啊，不用在意外貌，老了还能继续去风月场所寻欢作乐，翻车了还会被当作牺牲者一样全行业祭奠」、「我看到外国网友问，导演是不是专门去监狱里试镜的」、「 有他们也不妨碍这部剧成为全球热门，所以接下来还会继续用她们，他们有他们自己的规矩，可惜女演员就不这样了，一点点事情就会被抹灭」等。

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