【韩网热门】朴轸永自爆53年从未洗衣做饭、连网路银行都不会！网友：不值得炫耀 vs. 明智之举

朴轸永近日出演MBC真人秀节目《好好休息就是万幸》，与朴俊炯、孙昊永、金泰宇、宣美一起来到无人岛。

朴轸永说：「我这辈子从未洗衣做饭，连洗衣机都没启动过。 曾经做了煎蛋，结果把锅子烧了。」朴俊炯惊讶问妻子和他一起住吗，朴轸永答：「我有很努力赚钱。」Danny Ahn表示理解：「赚到他那么多的话，不做这些好像也可以。」



朴轸永说这是他「活了53年第一次挑战料理的日子」，还补充说除了洗衣做饭外，连网路交易（存取款、转帐）也没做过：「一直都是爸爸帮我提款，后来换妻子帮我，我完全不懂。」随后，朴轸永使用剪刀时竟然上下颠倒，朴俊炯忍不住吐槽：「拇指要伸进去比较小的握把才对啊！你真的是延世大学毕业吗？ 知道怎么拿铅笔吗？」XD



韩国网友评论：

1. 应该都是雇人来做吧，但这有什么可炫耀的，有必要亲口讲出来吗kkk

2. 感觉有点傻... 虽然他赚那么多钱，要外包什么都行，但旁观的人应该会被气死

3. 如果很忙的话可以理解，但至少要会做吧？

4. 连剪刀都不会拿，也太严重了吧

5. 就算再有钱，如果连基本生活能力都没有，真的会好感度下降

6. 赚钱比用剪刀难多了吧，只要会赚钱就行

7. 啊~所以才会有他和房时爀上《刘Quiz》时提到的那件事啊，因为袜子而吵架分手

8. 难怪当年在美国和房时爀一起住的时候吵那么凶，因为他都把袜子揉成团乱丢，房时爀当时应该气炸了吧kkk

9. 看来他身边都是很好的人，这种环境最容易被人坑钱kkk

10. 如果我是朴轸永，我也不会自己洗衣做饭，那时间拿去休息或赚钱还比较划算

11. 毕竟他本来就是富家子弟，出道一炮而红，现在光靠版税钱就能过一辈子，这样想也合理

12. 看看1992年他出道前的影片，开著Korando车（双龙车款）、穿30万韩元的T恤，家本来就在清潭洞，天生含著金汤匙啊



13. 他太太大概也不需要亲自洗衣做饭吧

14. 老公能赚到那种程度，不做家事也没问题kkk

15. 赚钱的人就该花钱，这样经济才会循环，蛮好的嘛

16. 应该只是人设吧？ 为了搞笑而已kkk

17. 就连G-Dragon都不会这样吧kkk

18. 关於金钱管理的事，还是要学一下吧

19. 如果连金钱管理都全权交出去，那就要小心身边的人，最好找亲戚或长期共事、值得信任的人。 看看朴修弘、成始璄那些案例就知道...

出处：https://theqoo.net/hot/3986233197

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻