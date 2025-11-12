演員吳達秀簽約HB娛樂，與安宰賢、李星民同門！歷經「Me Too 性醜聞」風波後宣告再出發

知名綠葉演員吳達秀正式與HB娛樂簽下專屬合約，宣告事業進入新階段。

HB娛樂於11日對外表示：「吳達秀在多種類型作品中展現了獨特演技，我們非常高興能與他合作。 未來將全力支持，讓他多年累積的實力能在更多作品中發光。」

吳達秀2002年以電影《海盜舞王（Bet On My Disco）》出道，憑藉《國際市場》、《暗殺》、《與神同行：罪與罰》、《辣手警探》、《地下菁英》以及《魷魚遊戲》第二三季等作品，成為韓國代表性的實力派綠葉演員。



2018年「#MeToo」運動席捲韓國，吳達秀被兩名曾在劇團共事的女演員指控性騷擾與騷擾。 他起初否認指控，但在爆料不斷後最終公開致歉，表示對曾受傷害者深感歉意，並退出tvN電視劇《我的大叔》，暫停所有活動，當時已拍攝完成的多部電影也刪減戲份或延後上映。

在經過長時間沉默與反省後，吳達秀於2019年與C-JeS娛樂簽約並復出。 所屬公司當時表示，警方已結案並判定「無嫌疑」。 經過慎重考慮後，他決定以獨立電影作為復出演出，希望外界給予包容目光。

不過，消息曝光後韓國輿論分歧，有人指出，雖然警方判定「無嫌疑」，但由於事件距今已超過10年，缺乏明確證據並不等同於「無罪」，質疑他的回歸恐成為其他「#MeToo」爭議藝人復出的藉口。



這次加盟HB娛樂，意味吳達秀將迎來新的起點。 HB娛樂旗下擁有金倫奭（金允錫）、李星民（李聖旻）、朱鎮模、車藝蓮、朱相昱、安宰賢等多位演員。 儘管當年的爭議仍令部份網友抱持保留態度，但仍有人期待他接下來透過作品重新贏回觀眾的信任。

