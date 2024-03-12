全球火爆的热门韩剧续作《鱿鱼游戏2》又一位有争议的演员加盟：从吴达秀到T.O.P.崔胜铉

今年2024热门韩剧《鱿鱼游戏2》确定播出，韩媒报导剧中又一位有争议的演员加盟其中，确定出演。

Netflix 热门韩剧续作《鱿鱼游戏2》开播前就话题不断，曾有负面消息的演员吴达秀今天被报导确定出演其中。

根据Starnews报道指出，吴达秀将出演《鱿鱼游戏2》，角色资讯尚未公开。 吴达秀曾被指控在 2018 年对一名演员进行性骚扰而陷入MeToo嫌疑，尽管他否认了这一点，但在受害者的一系列爆料后，他发表了长篇道歉文章，并暂时退出了所有作品。



之后，经过一段时间的自我反省的吴达洙恢复活动，透过电影《邻居》、《我想看看你父母的脸》、Disney+《地下菁英》...等多部作品陆续回到大众视线，今年除了有电影新作外，还完成了《鱿鱼游戏2》的拍摄工作。

韩媒再揭崔胜铉出演《鱿鱼游戏2》内幕：他还没确定选角成功的时候就参加了台词排练



消息传出后网友们的争论不断，而《鱿鱼游戏2》目前预计在今年下半年上线播出。

《鱿鱼游戏2》率先公开超级大咖的最新剧照！李政宰、李炳宪、孔刘只露侧脸都能帅到气场全开～



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻