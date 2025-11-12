《你旁观的罪》李瑜美为演出家暴受害者而减重到36公斤！完美展现弱小无力感

演员李瑜美尝试演出许多不同题材的角色，上周刚上线公开的N台原创剧集《你旁观的罪》中，李瑜美在剧中演出熙秀这个角色，是一位长期受到丈夫家庭暴力的受害者，而她也为此角色做出事前努力，减重至36公斤。

《你旁观的罪》已在11月7日上线，剧情描述遭受家庭暴力的一位女子熙秀（李瑜美饰），在无法逃脱现实又无计可施的状态下，她仅能选择杀人或者被杀。而她的多年好友恩秀（全少妮饰）及时发现，於是两人共同密谋杀害暴力老公，计画虽然成功，但随之而来的是真相即将被揭发。演员李瑜美曾在日前访谈中提到接演此角色的原因，是因为她想要拯救剧本中的「熙秀」这个角色。



李瑜美表示想透过自己饰演 「熙秀」来拯救这位朋友，而决定接演这部作品。自己在饰演熙秀的过程中，想援助她并且让熙秀过得更幸福，熙秀在剧情的后半部也面临许多抉择，而她的选择都相当完美，透过李瑜美的演出呈现，她也期待与观众们一同感受到熙秀的一切。



李瑜美也分享她所演出的重点，如果台词多的话，当然是能够透过台词来表现当时熙秀的情感，不过如果没有台词时，就必须透过外观状态或是表情与动作来呈现内心状态，该怎么做才能够最贴近熙秀？这是她时常烦恼的问题，而在这一方面，剧中的装扮也帮助不少，李瑜美表示，化妆等於是演员的另一件服装，妆扮完成后照著镜子，更能够对於熙秀有深入的体会。



体重也是李瑜美为戏做出的努力，原本维持在41到42公斤左右的她，为呈现受虐的感觉，想看起来更弱小、更消瘦，精神上也受到折磨，硬是让自己瘦到36公斤左右，并且有一场她与先生同桌吃饭的戏码，她也刻意表现出自己百般不愿意，被强迫的样子。原本已经够瘦的她，没想到减重上并没有太大的困难，李瑜美说，为了不想吃东西自己尽量多睡觉，而且在拍摄现场，自己时常也没能好好吃饭，自然变瘦了，还让大家笑说，她的体质也太适合演出这种角色了吧！

