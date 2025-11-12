【韓網熱門】朴軫永自爆53年從未洗衣做飯、連網路銀行都不會！網友：不值得炫耀 vs. 明智之舉

朴軫永近日出演MBC真人秀節目《好好休息就是萬幸》，與朴俊炯、孫昊永、金泰宇、宣美一起來到無人島。

朴軫永說：「我這輩子從未洗衣做飯，連洗衣機都沒啟動過。 曾經做了煎蛋，結果把鍋子燒了。」朴俊炯驚訝問妻子和他一起住嗎，朴軫永答：「我有很努力賺錢。」Danny Ahn表示理解：「賺到他那麼多的話，不做這些好像也可以。」



朴軫永說這是他「活了53年第一次挑戰料理的日子」，還補充說除了洗衣做飯外，連網路交易（存取款、轉帳）也沒做過：「一直都是爸爸幫我提款，後來換妻子幫我，我完全不懂。」隨後，朴軫永使用剪刀時竟然上下顛倒，朴俊炯忍不住吐槽：「拇指要伸進去比較小的握把才對啊！你真的是延世大學畢業嗎？ 知道怎麼拿鉛筆嗎？」XD



韓國網友評論：

1. 應該都是僱人來做吧，但這有什麼可炫耀的，有必要親口講出來嗎kkk

2. 感覺有點傻... 雖然他賺那麼多錢，要外包什麼都行，但旁觀的人應該會被氣死

3. 如果很忙的話可以理解，但至少要會做吧？

4. 連剪刀都不會拿，也太嚴重了吧

5. 就算再有錢，如果連基本生活能力都沒有，真的會好感度下降

6. 賺錢比用剪刀難多了吧，只要會賺錢就行

7. 啊~所以才會有他和房時爀上《劉Quiz》時提到的那件事啊，因為襪子而吵架分手

8. 難怪當年在美國和房時爀一起住的時候吵那麼兇，因為他都把襪子揉成團亂丟，房時爀當時應該氣炸了吧kkk

9. 看來他身邊都是很好的人，這種環境最容易被人坑錢kkk

10. 如果我是朴軫永，我也不會自己洗衣做飯，那時間拿去休息或賺錢還比較划算

11. 畢竟他本來就是富家子弟，出道一炮而紅，現在光靠版稅錢就能過一輩子，這樣想也合理

12. 看看1992年他出道前的影片，開著Korando車（雙龍車款）、穿30萬韓元的T恤，家本來就在清潭洞，天生含著金湯匙啊



13. 他太太大概也不需要親自洗衣做飯吧

14. 老公能賺到那種程度，不做家事也沒問題kkk

15. 賺錢的人就該花錢，這樣經濟才會循環，蠻好的嘛

16. 應該只是人設吧？ 為了搞笑而已kkk

17. 就連G-Dragon都不會這樣吧kkk

18. 關於金錢管理的事，還是要學一下吧

19. 如果連金錢管理都全權交出去，那就要小心身邊的人，最好找親戚或長期共事、值得信任的人。 看看朴修弘、成始璄那些案例就知道...

出處：https://theqoo.net/hot/3986233197

