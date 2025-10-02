金秀贤全球粉丝连署抗议！旧登山照遭误传近况，怒喊「停止二次伤害」

近期有部份韩媒与YouTube频道引用金秀贤早在2022年自己公开的登山照片，却被包装成「近况照」，甚至称他「压力大到只能靠登山排解」。 消息一出，让粉丝气炸，韩国与海外15个国家和地区的粉丝联合发布声明，严正要求「停止对金秀贤的二次伤害」。

粉丝联盟在1日用韩文与英文发表官方声明，指出：「最近部份YouTube频道与媒体对金秀贤做出扭曲报导与毫无根据的主张，这些推测性解读与假消息必须立即停止！」

争议源自YouTuber李镇浩在个人频道公开的影片，他声称金秀贤「因为压力过大，只能一个人去爬山疗愈自己」，并po出一张登山照。 没想到那张照片其实是金秀贤2022年8月亲自上传的旧照，却被断章取义当成「近况照」来炒作。 粉丝痛批：「这种做法会导致错误认知，还会让人误解演员现况，已经造成严重的二次伤害。」



粉丝联盟也强调，没有查证的报导只会增加演员的负担与伤害，呼吁媒体「必须基於事实，做出准确且负责的报导，不能再用不实资讯侵犯演员名誉」。



此外，金秀贤的法律代理人高尚禄律师日前也在YouTube公开资料，澄清外界盛传的「军中恋情对象」传言。 他表示，金秀贤在2016年至2019年春天确实有位交往对象，但对方并不是女演员金赛纶，并公开部份日记与书信内容作为佐证，强调当时的恋情与金赛纶无关。

金秀贤近期可说是风波不断，粉丝心疼男神遭遇「假消息连环轰炸」，也再三呼吁外界「请停止无谓的揣测」。

