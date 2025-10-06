金秀贤律师爆「金赛纶对话记录造假」！韩网再掀激战：无辜背骂名太可怜vs影片信件仍在

据韩媒Money Today，金赛纶遗属今年3月通过「横竖研究所」公开的部份对话记录存在伪造内容，因为在对话中约定见面的日期，金秀贤正在军中服兵役，并未休假外出。

金赛纶遗属公开的对话记录显示，2018年4月2日周一，金秀贤对金赛纶说「好想快点见到Saero Mero（*金赛纶昵称的笔误）」「约好周四见面对吧」「好想立即见到你」「今天要去医院、吃完饭、运动，大概9点回来」。



根据对话内容，金秀贤4月2日去了医院，两人约好4月5日见面。 然而，Money Today拿到了金秀贤服兵役时的日记，其中如下记录了相关时期的行程：

2日：第6次作战结束，现在在巡逻时天气太热，出汗很多

3日：警戒中，明天终於要进行第7次作战

5日：早上一睁眼发现下雨了。 如果这种势头持续下去，今天的作战，不可以取消啊，出去作战才能让时间过得更快

6日：... 等待休假...

至於4月4日的行程，据当时的媒体报道，金秀贤当天参加了在地方城市进行的搜索训练。 因此，金秀贤至少从4月2日至6日都待在部队，不可能跟金赛纶相约於5日见面。



与此同时，金秀贤在日记中更常提到当时的恋人，例如2日写道：「每次写日记都感到很有活力，想赶快见面拿给你看，只剩一次作战了。 我会赶快跑过去，赶快让你心动。 我爱你。 赶快一起去看樱花吧。」6日也写道：「非常想写下你的名字，但因为我是关怀士兵而不能写。 我爱你。」

金秀贤律师认为，金赛纶遗属和横竖研究所提供的资料存在矛盾，很可能是将金赛纶与其他男性的对话掺杂进了与金秀贤的对话记录当中：「只要确认过休假日期就能知道，上述对话的来源并非金秀贤。 」



相关消息曝光后，韩网舆论发生转变，很多人认为如果金秀贤真的是被冤枉、是真正的被害者，简直可以说是第二个「向Tablo要求真相」事件（*发生於2010年的著名网暴事件，十几万韩国网民质疑Tablo学历造假、对其家人发起死亡威胁，迫使其返回史丹佛大学进行自证，后以警方介入及刑事诉讼结束）。

有网友指出，金赛纶遗属至今没有拿出更有力的「未成年开始交往」证据，而横竖研究所公开的对话记录都是经过后制，并非原件，不应全盘相信。 也有人坚持认为，其他对话记录、亲笔信中「我想你」等暧昧不清的言辞，以及「巴黎内衣模特」「家中炖鸡约会」等相关影片仍需进一步解释。

