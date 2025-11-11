《模范的士3》本月回归！编剧曝「第三季主题是治愈」，五大主角关系更深、反派更强

韩国人气复仇剧《模范的士3》（模范计程车3）将於本月21日首播，原作编剧吴相浩近日受访时透露，这一季的核心主题是「治愈」，将从过去强烈的复仇线转向更温暖、更有人情味的故事，让观众看到伤口愈合与救赎的力量。

《模范的士》系列改编自同名网漫，讲述神秘的士公司「彩虹运输」及司机金道奇（李帝勋 饰）替受害者伸张正义、代行复仇的故事。 前两季不仅创下超过21%的高收视，更荣获「亚洲电视大奖（ATA）」最佳剧集，被誉为韩剧界的「复仇代表作」。



编剧吴相浩表示，能延续到第三季全靠观众的支持，在瞬息万变的韩剧市场中以原班人马生存到第三季，感到欣慰又责任重大。 他坦言这次在剧本上努力在熟悉感中求新，保持讽刺幽默基调的同时，让观众在延续的世界观中体验新的情感与思考。

谈及韩剧中「私刑复仇」题材的长寿魅力，吴相浩分析，观众渴望公平争议，当现实里中的惩恶扬善迟迟无法实现时，便会希望在剧集里看到大快人心的结局。



而《模范的士3》的主题，则将在复仇之后开出温柔的花朵。 吴相浩表示：「如果说第一季讲的是复仇，第二季讲的是记忆，那么第三季的关键词就是治愈。」吴相浩解释，他试图描绘那些看似永远无法愈合的伤痛如何逐渐痊愈，再次向他人伸出援手，最终学会治愈彼此。

他也透露，剧中五位核心角色――李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇与裴侑蓝都有更立体的成长与变化：「虽然是金道奇领衔的剧，但他们五个人都已成为主角。」吴相浩更称赞李帝勋是让整部剧得以延续至今的灵魂支柱，无论挑战何种角色，他都能完美诠释。



吴相浩最后预告，新一季将呈现金道奇的更多副角色、彩虹运输成员之间更深的羁绊、更加升级的动作场面，以及令人毛骨悚然的新反派。

《模范的士3》将於11月21日首播，预告片已引发网友热烈期待，粉丝纷纷表示：「从复仇走到疗愈，这才是真正的成长。」香港及东南亚等地区由Viu独家播出。



