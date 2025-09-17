PLAVE新歌〈Hide and Seek〉从日本到韩国都狂热！一推出便荣登HOT100冠军宝座

超人气虚拟男团 PLAVE 的全新数位单曲〈Hide and Seek〉（捉迷藏）在发行后立刻登上音源榜冠军，人气持续飙升！！

〈Hide and Seek〉在发行当天晚间7点顺利进入韩国音源网站Melon的TOP100榜单。接著在16日凌晨12点，该曲登上「TOP100」第8名、「HOT100（发行100日内）」第1名以及「HOT100（发行30日内）」第1名，创下亮眼成绩。



特别的是，这次的新歌虽然是6月发表的日本出道曲〈Hide and Seek〉（かくれんぼ）的韩文版本，但仍在日本当地以外的韩国市场获得了不俗的成绩。



新曲〈Hide and Seek〉以PLAVE特有的热血感性乐团音乐风格为基础，歌词隐喻性地融入了青春故事，带来强烈的情感共鸣。



PLAVE透过这次韩文版本的发行，将更积极地与国内外粉丝互动，并以新歌为起点，展开更活跃的全球活动。

此前，成员们已圆满结束了首场亚洲巡回「DASH: Quantum Leap」首尔演唱会，并正式启动巡演。在台北成功举办演唱会后，他们将於10月1日到访香港、18日雅加达、25日曼谷，11月1日与2日东京，最后於11月21日与22日在高尺巨蛋举办首尔安可演唱会，与全球粉丝见面，可谓是一票难求。



