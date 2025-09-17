【韩网热门】虚拟偶像也有外貌吗？恶评案首判，法院：精神痛苦成立，该赔偿！掀网友热议：活该

韩国一宗特别的官司引发关注：一名网友因在社交媒体上连发辱駡某虚拟偶像组合成员外貌的文章，被法院判赔。

据17日消息，义政府地方法院高阳支院裁定这名网友需向该组合的五位成员各赔偿10万（韩币，下同）。 原告方原本要求每人650万，但法院认为其发文虽属恶意人身攻击，却综合情节后酌情降低了金额。



网友辩称「虚拟偶像只是角色，并非真实人物」，因此辱駡不算侵权。 但法官指出，在元宇宙时代，虚拟形象也是用户的表达和社交身份，对其进行侮辱同样会伤害到背后的人。 最终，法院认定原告确实因对方的侮辱而承受精神痛苦，应获赔偿。

韩国网友评论：

1. 虚拟偶像有「外貌」吗？

2. 看起来法院是把虚拟形象和本体认定为一体了...... 那是不是说这个虚拟偶像其实是公开身份的？

3. 从判决里「人格侮辱」这个表述来看，不只是外貌问题啊。 但新闻标题都写成那样，其实虚拟形象背后有人，你攻击就是人身攻击。

4. 虚拟偶像只能算是「角色设计」吧

5. 被告到这种地步的恶评党们，现实生活到底过得怎样啊

6. 判决里提到「被告的发言是侮辱性的人身攻击，不能单纯算意见表达」，所以才判了部份胜诉

7. 可是虚拟偶像身份不公开，本体和角色之间怎么能算「同一性」呢？

8. 肯定不只是「丑」这种程度吧，应该是极端侮辱性言论

9. → 回复1楼： 做虚拟偶像的公司投入很大，粉丝也很在意角色外形。

→ 回复2楼：有些知名的虚拟偶像，本体其实大家都知道

10. 有的虚拟偶像确实本体资讯流出过，再加上背后一定是人，所以法院认定合理

11. 毕竟只是「壳子」的外貌啊......

12. 不管外壳还是本体，其实只要不写恶评就没事了

13. 去年7月有人用SNS账号发帖辱駡虚拟组合PLAVE和其本体，还配影片。 组合成员於是提起诉讼，要求赔偿。 法官认为大家都知道本体是谁，所以侮辱成立

14. 通常所谓「外貌侮辱」，不是单纯说丑，而是想彻底羞辱、贬低对方时用的手段

15. 如果是初音未来这种纯程序，当然不算。 但虚拟偶像背后有人操控、发声，那就等於骂到人了

16. 其实重点不在「虚拟有无外貌」，而是根本别发恶评

17. 赔款金额虽然不高，但要把钱给自己讨厌的人，本身就是打击

18. 虚拟偶像形象本来就挺完美的啊，居然还能挑外貌毛病

19. 可能是PLAVE的案子？ 有人在网上用合成图嘲笑他们的本体，还发各种侮辱言论

20. 心态怎么歪成这样，恶评随便写？ 真可悲

21. 对恶评党不用同情，就算罚款也可能不长记性

22. 金额小事，关键是留下案底，意义更大

23. 这些人逻辑真搞笑，别人回一句就暴跳如雷，自己却能随便骂

原文：https://theqoo.net/square/3918073844

