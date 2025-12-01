李俊昊化身「最惨英雄」！Netflix 新剧《现金英雄》26日全球上线

韩流男神李俊昊又有新作品啦！

Netflix 今日（1日）正式宣布全新影集《现金英雄》（《캐셔로》）将於本月26日全球同步上线，预告与主视觉也同时曝光，引发粉丝暴动。

《现金英雄》改编自同名热门网漫，是一部主打「我的钱、我的力」的爆笑奇幻英雄剧。 故事描述一名看似普通的公务员，却意外发现——手上握著多少钱，就能获得相对等级的超能力！此设定兼具现实荒谬感与爆笑趣味，被韩网推称「史上最可怜却最现实的英雄」。公开的海报中李俊昊饰演的「常雄」望著手中逐渐灰飞烟灭的纸币，神情严肃却又不禁让人会心一笑; 而预告更是笑点连发——女友「敏淑」（ 金慧峻饰）严正警告他不要再乱用能力，但他却一次比一次更逼不得已，只能硬著头皮上。



剧中还集结多位超能力角色，包括金炳哲、金香起等实力派演员同台飙戏; 李彩玟、姜汉娜则化身盯上超能力者的神秘兄妹，让剧情增添更多悬疑与喜剧张力。

Netflix 相关人士也表示：「这将会是前所未见、超级『心酸又爆笑』的英雄故事，一定会让观众非常有共鸣。」



《现金英雄》将於12月26日在 Netflix 正式上线，李俊昊粉丝们准备好追起来！

