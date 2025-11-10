韩剧惊天反转：太恒浩变崔振赫、李洪基变林元熙！李洪基还曾误认林元熙是工作人员

韩剧史上有所谓「三大反转」，你知道吗？近日《我家的熊孩子》林元熙便提起此事，但话题的开端是「李洪基不认得自己」XD。

《我家的熊孩子》今年才加入的两名菜鸟成员FTISLAND李洪基和Urban Zakapa（城市札卡巴）赵贤雅，两人继日本夹娃娃行后再度合体，这次是「闯进」演艺圈前辈也是熊孩子前辈林元熙的家，替他举办生日派对！三人除了《熊孩子》还有什么缘分吗？李洪基和林元熙回顾了两人的两次合作。

两人2013年就共同演出电影《跨乐心天堂：火热告别曲》（温暖的再见），2016年又一同演出了电视剧《请融化我吧》。李洪基自爆电影发表会时没有向林元熙打招呼，理由是「以为是引导员」，他解释当时林元熙头发梳得很整齐，又穿西装模样很俐落，就这么擦肩而过了。林元熙也透露当下他心想：「这家伙竟然没跟我打招呼，疯小子……」



▼李洪基后来发现林元熙一起上台应该很尴尬吧XDD



赵贤雅帮忙缓颊林元熙应该是「变帅了」一时没认出来，林元熙一句：「那我之前有多邋遢啊？」李洪基又解释不清了，林元熙才说大概是因为自己电影里都穿患者服吧，并自嘲：「没关系，我很常遇到。」林元熙甚至说自己在江南时，常常有人拿车钥匙给他，误以为他是代客泊车员，李洪基和赵贤雅听了笑到不行。



林元熙更自己提起韩剧影史上有「三大反转」，一是《天国的阶梯》「恐怖旋转木马」，年少的李莞转个圈就变成了沧桑的申铉浚，造型还被说「韩国人变阿拉伯人」；二是《皇后的品格》，体型圆润的太恒浩剪个肥剃个头就变成了崔振赫；三是李洪基过二十年的岁月变身成了林元熙。虽然大家听了都觉得很搞笑，但林元熙坦言「过意不去」，幸好话题适时结束，赵贤雅和李洪基又继续替林元熙庆生啦！



▼相关片段（香港观众可至Viu收看完整节目（《我家的熊孩子2025》EP.467））



