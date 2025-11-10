宋江退伍后粉丝见面会巡回日程启动！首尔场《Round 2》完美结束：与粉丝们见面后获得力量

演员宋江在11月8日於首尔延世大学百年纪念馆音乐厅举办《2025 SONG KANG FANMEETING IN SEOUL》与粉丝们见面，度过了幸福的时光。本次的粉丝见面会也是宋江退伍后首度与韩国国内粉丝们见面，在门票开卖的当下即全数售罄，秒杀纪录也证明了他的人气相当火热。

宋江在帅气的开场影片后登场，选唱了Deli Spice的歌曲「告白」当作暖场歌曲，展开演出的序幕，他表示非常想念所有粉丝们，诚心诚意准备了所有内容，相隔2年再与大家见面，心中也思考著该怎么做才好？不过无须怀疑的是，他带著一颗真正想念大家的心前来，非常紧张也很开心。娓娓道来，诉说著他退伍后再度与粉丝们见面的心情。

接下来也由主持人朴庆林非常有Sense的掌握全场的节奏，大家等待了许久终於盼到宋江退伍回归，宋江也带著温暖的笑容回应大家，气氛充满感动。本次的见面会以赛车为主题，大家从宋江在见面会前公开的影片也都能感觉到所谓的《Round 2》，接下来宋江也与大家分享自己的近况，以及谈谈自己最近的作品，与大家一起进行游戏环节，以及亲自回答粉丝们的提问等等，让宋江与粉丝们能够尽情地互动交流。



不仅如此，宋江更带著礼物走到观众席，1楼与2楼的粉丝们都能够近距离见到他，更致赠幸运粉丝们亲笔签名海报，他准备了其他两首歌曲也相当受到粉丝们的喜爱。粉丝们也回应令人感动的应援影片及手幅，为他重启当兵后的演艺事业《Round 2》加油打气。最后宋江也感性发言，他表示虽然一开场时有点紧张，但与粉丝们开始一边聊天一边玩游戏之后，心情放松不少，也因为与粉丝们见面而得到了很多力量，非常感谢大家。在活动结束后宋江也一一送别粉丝，相当暖心又有诚意。

宋江11月1日曾在上海举办粉丝见面会，8日则是首尔场次，接下来他将前往日本横滨以及大阪进行后续的场次。

