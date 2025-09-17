成始璄爆「违法经营」！亲姊开公司竟忘登记，无照运营十几年，恐面临2年刑责！

韩国「情歌王子」成始璄竟卷入非法经营风波！他自2011年起在由亲姊姊担任代表的个人经纪公司「SK Jaewon」活动至今，却被爆出长达十余年未依法登记为「大众文化艺术企划业」，严重违反韩国法律，最高恐面临2年有期徒刑或2， 000万（韩币，下同）罚金，让粉丝震惊直呼：「怎么会这样！」

根据韩媒「体育京乡」独家消息，成始璄自与前东家Jellyfish娱乐合约到期后，便转战由姊姊成某担任代表的公司「SK Jaewon」，以一人经纪公司模式展开solo活动。 该公司自2011年成立以来，竟完全未依规定登记为「大众文化艺术企划业」，形同「无牌营运」，违法事实直到最近才被揭露。

韩国自2014年7月起已明文规定，所有从事艺人经纪的法人或个人事业体，皆须登记为「大众文化艺术企划业」，并完成相关教育课程。 违者不仅面临重罚，还可能遭停业甚至刑事起诉！有业内人士直言：「登记流程其实不难，但很多经纪公司因为人手不足或心存侥幸，直到出事才补救。」



对此，韩国法务法人「LIWU」的律师许成勋（音译）指出：「这项制度是为了保护艺人与产业发展才设立，哪怕是知名艺人也不能忽视。 这不只关乎法律责任，更是专业与诚信的体现。」

消息曝光后网路上掀起热议，不少粉丝留言表示难以接受：「成始璄不是一直以来都给人很有诚信、很有教养的形象吗？」、「不是说他读书人出身，怎会犯这种低级错误？」、「太扯了，公司经营了10几年，到最后却是无照营业」等。



随后，SK Jaewon发布了道歉声明，表示：「本公司於2011年2月依当时相关法规设立法人。 2014年1月《大众文化艺术产业发展法》制定并施行后，新增了「大众文化艺术企划业」之登记义务。 我们未能及时认知到此项登记事项的规定，导致未能履行相关手续。 对於我们在相关法律认知与准备上的不足，我们深表歉意。 目前本公司已在第一时间内觉察到此问题，并正积极推进登记流程，将尽速完成所有必要手续，确保符合一切法定要求。 对於此次事件所造成的困扰与不安，我们向所有关心与支持我们的各界人士至上诚挚的歉意。 未来我们将更加严格遵守相关法令，以更有责任感的态度经营与管理公司事务。」

