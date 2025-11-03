池睿恩三周后重返《Running Man》！金钟国真诚道歉：「双下巴不是胖，而是甲状腺异常」

前阵子因为「健康问题」而暂时休息的池睿恩，时隔三周后重返《Running Man》，成员们也热烈欢迎她的回归。

昨天（2日）播出的 SBS 综艺节目《Running Man》以「本周关键字」为主题，固定成员池睿恩久违回归。



她的声音依旧沙哑，但气色明显好转，尤其下巴线条变得明显，脸看起来更纤细了。刘在锡开心地说：「你康复回来真是太好了！」表达出由衷的喜悦。

特别是金钟国表示：「我们已经向睿恩道歉了。她的双下巴不是胖，而是因为甲状腺出了问题。」语气中带著歉意。池睿恩也强调自己现在已没有双下巴，并说：「声音很快也会恢复的。」



此前，池睿恩因治疗甲状腺疾病而暂停活动三周。她在节目中表示：「谢谢大家给我这么多应援。虽然声音还没完全恢复，但很快就会好了。」并以灿烂的笑容分享回归心情。尽管声音仍稍显沙哑，她一贯的活力与爽朗的能量依旧满满。

池锡辰问：「三周没来，现在心情怎么样？」池睿恩回答：「有点鼻酸，比起开心，更觉得很感动。」说著说著突然眼眶泛红。成员们纷纷安慰她，池睿恩则笑著说：「这都是荷尔蒙的关系啦！」让现场气氛变得又好笑又心酸。



另外，刘在锡当天也以沙哑的嗓音登场，引发关注。他笑说：「最近录影时叫太多了，加上工作一波接一波。」池锡辰打趣道：「工作少接一点吧！」金钟国立刻回应：「哥反而该多接点工作吧！」让现场笑声连连。

