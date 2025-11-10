《你旁观的罪》张胜祖一人分饰两角太精彩！演活表里不一的坏老公VS无身份的非法滞留搬运工

上周11月7日刚公开的Netflix原创剧集《你旁观的罪》剧情描述一位女子长期受到丈夫的暴力相向而求助无门，她的好友得知后，两人一同密谋决定将这位恶质老公杀害的故事。由全少妮与李瑜美演出这对闺密好姊妹，而张胜祖则演出令人痛恨的施暴者。

《你旁观的罪》剧情节奏明快并充满紧张感，尤其两位女子在决定执行这个杀人计画之后，一步步实现目标，过程中太多不可控制的变因让她们几乎快要无法隐藏，剧情令观众们都舍不得眨眼。而其中张胜祖所饰演的角色卢进标，平时有著亮丽的业务工作内容，母亲又是时常勉励妇女逃脱家暴的演说家，讽刺的是，卢进标本身就是一个每天对太太拳脚相向的人，甚至在家中安装监视器监控一切。

卢进标虽然看似光鲜亮丽的高级业务员，还时常送给老婆项炼首饰作为礼物，但谁也无法想像他严密监控著太太熙秀（李瑜美饰），甚至一个不满意就将她打得遍体鳞伤，下手相当狠毒。熙秀虽然尝试逃离，尝试寻求警方协助，但最后她发现仍然回到原点，最后她渐渐放弃自我，甚至希望以轻生了结一切。熙秀的好友恩秀（全少妮饰）从小经历母亲遭父亲暴力对待，发现好友竟然正在经历这一切，两人决心将卢进标杀害，结束这受虐家暴生活。



在这计画中，恩秀无意间发现有一位身分不明的非法滞留者张强（张胜祖饰），在朋友公司担任搬运工人，长得与卢进标一模一样，於是她大胆提议，要张强伪装成卢进标，拿著他的护照搭机离开韩国，不再回来。张胜祖在卢进标以及张强两个角色之间，虽然外貌相同，却以眼神展现出完全不一样的个性气质，一个是成功人士但面对妻子时神情凶狠下手不留情面，一个则是个性有些憨厚，历经外型的改造才能勉强骗过大家。

张胜祖在剧中的角色相当细腻地展现出两者差异，甚至在剧情的后半部，原本可说是天衣无缝的计画安排，随著这位非法滞留者张强的态度大转变，原本安然回到中国与家人团聚的他，竟然再度出现在韩国并反过来要求更高的酬金，成为这次杀人计画中的最大变数。而张强这个角色原本憨厚甚至有点畏缩，到后来再度出现，吓坏了熙秀与恩秀，也为本剧增添另一紧张高潮。



张胜祖也有许多人气代表作品，譬如《男朋友》中曾饰演宋慧乔的前夫，《雪降花》中的调查组长，以及连续两季的《模范刑警》等，本次更是在《你旁观的罪》中直接挑战一人分饰两角，令观众们留下更深刻的印象。他还将演出SBS新剧《帅气新世界》，在剧中饰演一位集团中的建设公司社长，并与林智妍搭档演出。

