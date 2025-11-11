【韩网热门】超爱给女偶像修图而遭到诟病的娱乐公司（feat.Cube）！网嘲：审美差又没技术

女团i-dle成员舒华在粉丝平台上Bubble怒呛经纪公司CUBE娱乐，这到底是怎么一回事？ ！

原来是CUBE娱乐公开的照片修图过度，让舒华难以接受。 她先po出自己发给公司的原图，接著告诉粉丝「这才是原图，公司修图修得很奇怪，太生气了。 总之我都是确认过之后才（给公司的），却突然变这样，这可是给粉丝们的照片.... 我告诉他们不要修得太奇怪，我都不想要的照片怎么能给粉丝们看...... 已经好几次了，我也很无奈......」



P图受害者不仅仅只是舒华，连薇娟也是，手指被修到变形！！！



韩国网友评论：

1. 我觉得是故意P成那样的吧？

2. 我还以为是新人团结果点进来看是i-dle？？ CUBE真的又在乱搞

3. Cube的审美真的是......

4. 为什么要把人修得更丑？ 这是黑粉在搞破坏吗？

5. 感觉像在跟粉丝较劲一样，管理员是不是在内斗

6. Cube你给这种人发薪水？ 真的疯了吧

7. 那也不像Photoshop，像是用某个APP乱搞出来的......

8. 她们影片截图都美炸了，修完反而变怪，手指是怎样啦

9. 刚看美妆YouTuber说，有时候女演员素颜都比上妆还美。 这修图人完全没审美，竟然觉得这样修比较漂亮？

10. 别再赌气啦，粉丝都骂成这样就别再修了吧

11. 鼻子被拉长了，怎么回事？

12. 要修也有点诚意吧，手指都歪成那样还敢发，是故意的吗？

13. 她们偶尔皮肤不好那种才需要修吧，这样乱修是公司在搞事吗？

14. 我家本命之前也被修过那样，真的超不爽。 为什么要毁漂亮的人啊

15. 这操作只有小公司才会干出来吧

16. 有人比较过原图，真的被拉歪。 是什么意图啊？ 太离谱了

17. 看这修图水平我觉得站姐都该收钱，公司修图这样还能领薪？

18. 为了让中庭看起来短就把整个脸拉长？ 她们脸本来就完美啊

19. 图修成这样艺人应该超不爽吧，感觉被暗示「你脸这里是缺点」

20. 现在AI修图App都比这修得好，没审美又没技术

原文：https://theqoo.net/square/3984586624

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻