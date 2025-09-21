李阵郁心目中的理想型演员：「是李炳宪！他真的太完美了，是像神一样的存在」

李阵郁在月初於所属公司 BH 娱乐总部进行的JTBC韩剧《梦想成为律师的律师们》终映专访中，谈及自己想成为的演员模样，点名了《鱿鱼游戏》李炳宪。



由李阵郁和郑彩娟主演的《梦想成为律师的律师们》刚完结不久，讲述正直又充满自信，却不擅长社交的新手律师姜孝敏（郑彩娟 饰），透过全世界都冷若冰霜、但实力超群的合伙律师尹锡勋（李阵郁 饰）合作，逐渐成长为一名真正律师的故事，Netflix 同步上线。



当天李阵郁谈到自己理想中的演员时说：「是李炳宪，他真的太完美了。」这番话也让现场气氛变得愉快起来。



李阵郁表示：「看著他在现场展现的模样，我常会想『我也能成为那样吗？』，但应该不可能。」被问到是否因为是公司前辈才这样说时，他则否认：「我完全不是那种类型。李炳宪对我来说，是个神一样的存在。」



他接著说：「所以我甚至会想不要跟他太熟，因为靠近他会觉得害怕。虽然我们其实理所当然算熟识，但就算只是远远地看著他，也让我感到无比激动。他真的接近我梦想中演员的完美模样。」

尤其李阵郁补充：「我看了电影《情约笨跳猪》（번지 점프를 하다）后就被他圈粉了。要把平凡演得动人其实非常困难，但那部作品让我光看他的演技就感动到落泪。」展现出对李炳宪满满的尊敬。

