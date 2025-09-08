《梦想成为律师的律师们》李阵郁：「年轻时测试过适合的职业是律师」与剧中角色个性非常接近

演员李阵郁所主演的JTBC律政剧《梦想成为律师的律师们》在上周已播出最终回，剧中他也从一开始的严肃主管，透过案件以及新人郑彩娟的卓越表现，两人培养出搭配的默契，并且让原本笼罩在失婚阴影中的李阵郁逐渐展开笑容。

与一般律政剧不同，《梦想成为律师的律师们》在每一个案件中以多角度切入，除了带来法庭上的精彩攻防，这些案件中的情绪也会投射或融入在这些律师们的生活中，感觉自己其实也应该能体会当事者的心情。而李阵郁得知观众们相当喜欢这部作品《梦想成为律师的律师们》后，也提到对剧情内容有自信带给观众们观赏的趣味。



李阵郁觉得这部作品的故事非常棒，他所饰演的角色尹锡勋也非常完美，李阵郁更提到自己年轻时曾做过适性测试，测试结果也呈现自己的个性很适合成为律师。他也提到自己并不是那么在乎收视率的人，不过收到了一些简讯告知收视率突破6％、突破7％、突破8％，似乎渐渐对数字有了感觉，虽然最终没有超过原本设定的10％公约，但在他的心中已经达到了目标，他将与观众们展开「无所不问的Q&A谘询时间」。



李阵郁自己对於哪几集的案件觉得印象深刻呢？他选出的是第二集「医院疏失导致精子保存失败」以及第三集「过度保护儿子的母亲」这两个特别的案件。他说到在《梦想成为律师的律师们》中除了透过案件让律师们更了解法律的定义，同时也提到了很多关於「爱」的解读，透过案件也回顾自己的过往。剧中看似相当共情的李阵郁，却说自己的MBTI是ENTP，并且是超级T人，如果他所说的建议能够有用的话，他不会在意对方是否会因他的话而受伤，而会直言不讳。



而李阵郁认为自己的个性与剧中角色尹锡勋相似，就是总能快速做出回应，没有所谓选择障碍的问题，虽然也会有烦恼，但依然按照自己的原则生活，没有太多顾忌。而对於这次的作品中没有明确爱情线的原因，李阵郁也给了解答，认为他与新任律师姜孝敏在剧中的关系包含前后辈的感觉，也包含互有好感，但就到此为止，感觉两人不适合发展出男女之间的感情。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻