SHINee珉豪跑完10公里马拉松又参加HYROX室内赛，「体力终结者」再引惊叹

SHINee成员珉豪再次证实自己是真正的铁人！今日上午参加慈善马拉松、跑完全程10公里，傍晚又参加HYROX室内健身竞赛，比上次同一天内完成「HYROX + SMTOWN演唱会」的强度更高，令人叹为观止！

珉豪今日上午更新个人IG，分享了参加马拉松长跑的照片。 这次长跑名为「Save Race」，是KakaoBank与UNICEF韩国合作举办的环保慈善马拉松，报名费将全额捐献给东亚和太平洋地区因气候危机陷入困境的儿童。 珉豪在照片中写道，这是他第一次完成10公里马拉松，感谢主办方邀请，全程耗时仅42分38秒。





对一般人来说，10公里已经消耗相当多的体力，休息两三天都不一定能恢复，但珉豪显然不是一般人...... 之前他在MBC《我独自生活》里公开了备战首尔HYROX的过程，而这场比赛的举办日期就是昨天和今天。

HYROX是一种结合跑步与阻力训练的比赛，於2018年起源於德国，在全球拥有超过50万名参与者，最近在韩国MZ世代里也很有人气。 HYROX包含8组功能性健身动作，例如滑雪机、波比跳、沙袋弓箭步等，每组皆搭配1公里的跑步，是相当激烈的竞赛。

珉豪此前已经参加两次HYROX。 第一次是今年5月与明星厨师奥斯丁・姜一起参加仁川HYROX双人精英组，最终成绩1小时4分51秒。 第二次是8月赴东京参加SMTOWN演唱会时，恰逢横滨举办HYROX赛事，珉豪便报名了当天上午的单人公开组。 这一次，他取得了1小时9分1秒的优秀成绩，在750名参加者里排名15，韩国参赛者里排名第一。



根据首尔HYROX官网的比赛日程，男子项目只剩今晚的两场接力赛，每位接力队员需跑2次1公里并完成2个体能站。 十分期待珉豪在下一期《我独》分享这次挑战的心得XD

▽珉豪初战仁川HYROX比赛：



▽珉豪再战横滨HYROX + SMTOWN演唱会：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻