李孝利亲授瑜伽课超幽默！学员摔倒连连，她淡定回：「没关系，我有钱~」

著名歌手李孝利今年9月在首尔开设瑜伽馆并亲自授课，引起诸多关注和好奇。 最近，一名参加课程的韩国网友以漫画形式分享了课程氛围，让网友笑到不行，更对李孝利的幽默sense感到敬佩，不愧是天生艺人和导师~

最近一位网漫作家通过IG帐号分享上课心得，透露自己到李孝利的瑜伽馆「Ananda」体验课程。 「Ananda」同时也是李孝利在进行瑜伽相关活动时使用的分身角色名，这名网友形容：「如果说李孝利是华丽又耀眼的美，那么Ananda就像一朵莲花，有一种宁静祥和的美。」



课程进行中，当学员挑战高难度动作时，教室里不时传出「咚咚」的摔倒声。 李孝利听见后，一脸认真地说：「大家不要出声啦！我怕你们受伤。 别的瑜伽老师最多赔医药费，但我会上新闻耶！」一句话立刻让全场放松大笑。



不过，摔倒声依旧此起彼落。 这时李孝利又接著开玩笑说：「没关系啦~因为我很有钱，大家尽情跌吧！我帮你们包一人一间病房，毕竟我是个有钱人嘛~」全场再度爆笑，气氛再次从紧张变得轻松愉快。 这名网友不禁感慨道：「她真的是超级巨星！只要几句话就能让整个教室气氛大逆转，超有魅力的瑜伽导师。」



李孝利多年来热衷瑜伽修行，今年9月在首尔延禧洞开设个人瑜伽馆「Ananda」，亲自带领课程。 「Ananda」在梵文中意为「幸福与喜悦」，也象徵她想透过瑜伽传递的正念与快乐能量。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻