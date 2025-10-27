【韩网热门】Stray Kids Felix的「一日约会行程」太考验体力！网：只有SHINee珉豪能做到

Felix在直播中构想了和粉丝一起度过的一天，行程如下：

1. 早餐（韩餐）

2. 散步

3. 狗狗咖啡厅（美食）

4. 骑单车

5. 公园（聊天拍照）

6. 看电影

7. 购物（美食）

8. 美味晚餐

9. 甜点

10. 购物

11. 公园

12. 咖啡厅

最后Felix总结道：「光是这样想像，就感觉能够度过幸福的一天呢！」（开朗）



韩国网友评论：

1. 虽然没有交往过，但已经想分手了...

2. 能消化这样日程的人只有SHINee珉豪kkkk

3. 一天有48小时吗...？ 哈哈哈哈ᅲᅲᅲᅲ

4. 粉丝可以放心了，他100%是单身

5. 他大概没约会过吧kkk只要完成其中3项，一天就差不多结束了kkk

6. 欧洲团体旅游都不会把行程安排得这么紧密...

7. 极限训练的城市版

8. 光看文字就感觉累了

9. Felix是边境牧羊犬吗？



10. 走完这行程要躺3天才行吧kkk

11. 有人愿意分摊约会行程吗？ 我可以从下午2点接手

12. 看电影时我一定会睡到打鼾...

13. 中间是不是应该有去医院打点滴补充体力的时间？kkk

14. 他老了之后大概会拉著老婆一起去攀登雪岳山kkk

15. 果然，偶像这份职业不是普通体能的人可以做的

16. 这是约会还是铁人三项…

17. 一年只见一次面吗？

18. 确实有人做到了啊，就是金素妍和李尚禹kkk约会行程从早餐开始、到吃完晚餐还没结束，金素妍黑眼圈都出来了，妈妈很担心她kkk

19. 如果有情侣拍这种挑战节目应该很有趣，如果SHINee珉豪和Felix拍也会很有趣吧kkk或者Stray Kids拍这个团综，从8个人的早餐开始，看看到最后剩下几个人kk

出处：https://theqoo.net/hot/3966930282

