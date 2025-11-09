SHINee珉豪跑完10公里馬拉松又參加HYROX室內賽，「體力終結者」再引驚歎

SHINee成員珉豪再次證實自己是真正的鐵人！今日上午參加慈善馬拉松、跑完全程10公里，傍晚又參加HYROX室內健身競賽，比上次同一天內完成「HYROX + SMTOWN演唱會」的強度更高，令人歎為觀止！

珉豪今日上午更新個人IG，分享了參加馬拉松長跑的照片。 這次長跑名為「Save Race」，是KakaoBank與UNICEF韓國合作舉辦的環保慈善馬拉松，報名費將全額捐獻給東亞和太平洋地區因氣候危機陷入困境的兒童。 珉豪在照片中寫道，這是他第一次完成10公里馬拉松，感謝主辦方邀請，全程耗時僅42分38秒。





對一般人來說，10公里已經消耗相當多的體力，休息兩三天都不一定能恢復，但珉豪顯然不是一般人...... 之前他在MBC《我獨自生活》裡公開了備戰首爾HYROX的過程，而這場比賽的舉辦日期就是昨天和今天。

HYROX是一種結合跑步與阻力訓練的比賽，於2018年起源於德國，在全球擁有超過50萬名參與者，最近在韓國MZ世代裡也很有人氣。 HYROX包含8組功能性健身動作，例如滑雪機、波比跳、沙袋弓箭步等，每組皆搭配1公里的跑步，是相當激烈的競賽。

珉豪此前已經參加兩次HYROX。 第一次是今年5月與明星廚師奧斯丁·姜一起參加仁川HYROX雙人精英組，最終成績1小時4分51秒。 第二次是8月赴東京參加SMTOWN演唱會時，恰逢橫濱舉辦HYROX賽事，珉豪便報名了當天上午的單人公開組。 這一次，他取得了1小時9分1秒的優秀成績，在750名參加者裡排名15，韓國參賽者裡排名第一。



根據首爾HYROX官網的比賽日程，男子項目只剩今晚的兩場接力賽，每位接力隊員需跑2次1公里並完成2個體能站。 十分期待珉豪在下一期《我獨》分享這次挑戰的心得XD

▽珉豪初戰仁川HYROX比賽：



▽珉豪再戰橫濱HYROX + SMTOWN演唱會：



