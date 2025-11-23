都敬秀弄丢友情手环，还没有戴友情戒指！李光洙气到大喊：你现在马上滚出我的视线 XD

都敬秀（D.O.）弄丢手环也没有戴戒指，李光洙一直碎念，这段怎么这么像情侣吵架 XD
在《豆豆笑笑》中，去墨西哥探访的李光洙、金宇彬和都敬秀买了友情手环，但...2个小时后都敬秀就弄丢了，之后制作组偶然在路上捡到手环，把它交给金宇彬。三人一起吃拉面的时候，金宇彬和李光洙偷偷把手环放在桌上，结果都敬秀看到直接丢一旁，让金宇彬和李光洙超傻眼，后来都敬秀解释以为那不是自己的。
金宇彬问：「你最后一次看到它是什么时候？」都敬秀慌张到瞳孔颤抖说：「真的想不起来了。」金宇彬对李光洙说：「哥～我们回首尔后就结束吧！」李光洙：「不用回首尔，你现在马上滚出我的视线，你没救了！」
接著李光洙又问：「你的戒指去哪里了？爲什么把戒指摘下来？」都敬秀结结巴巴地说：「刚刚洗手的时候...」李光洙：「你有什么心虚的事吧？爲什么把戒指摘下来？那不是很珍贵吗？难道我戴在手上是因为我是傻子吗？」都敬秀急忙寻找戒指，还匆匆忙忙戴上手环。
（影片 7:24 处开始）
在《豆豆笑笑》里吵吵闹闹，相反两人在 Disney+《操控游戏》中展现疯狂的反派角色。都敬秀饰演雕刻家安耀翰，疯狂的眼神中完全感觉不到人性；李光洙饰演国会议员儿子白道更，杀人后丝毫没有负罪感，令人毛骨悚然！而《操控游戏》目前已经公开到第8集，之后的剧情也让人好奇呢！
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻