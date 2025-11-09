别再去明洞挤啦！首尔隐藏美食宝地，京东市场必吃4大传统老店

首尔东大门区的京东市场不只以中药材闻名，还藏著不少隐藏版美食，是美食爱好者必访的地方。交通便利，靠近清凉里站，逛市场的同时也能大快朵颐。以下整理了京东市场4家代表性必吃老店，各具特色，让你一次吃透传统韩味。

1. 光州食堂 – 像回到奶奶家的家常菜

光州食堂专卖传统家常菜套餐，名字就带有浓浓的全罗道风情。店内保持古早风格的装潢，让人彷佛回到小时候奶奶家享受那份温暖与用心。 招牌菜是手工熬制的清麴酱（청국장） 和全罗道风格的小菜，每一道小菜都充满手作的诚意，汤头尤其受到好评。对於想吃 份量足、温暖又下饭的韩式料理 的朋友，这里绝对不能错过。

2. 甘草食堂 – 炭火烤猪肋排的极致美味

位於京东市场药令市场巷内的甘草食堂，是猪肋排专卖店，也是当地的老字号。用炭火直烤的猪肋排香气十足，独特的炭香让味道更上一层楼。猪肋排不只适合搭配套餐，也非常适合当 下酒菜配烧酒。不少饕客都称这里的炭火猪肋排+烧酒是「终极组合」，回头客络绎不绝。

경동시장 감초식당, 돼지갈비 1만3천원(최초 및 추가 주문시 2인분 이상 가능). 경상도집 가족점이라는데 간이 좀 약한 계속 먹게 되는 맛은 유사하다. 양도 더 한 것 같은데 밥 상태도 더 낫다. 다만 실내만 자리 있고 정신 번쩍 차리게 밝다. 카드결제 잘 됨. pic.twitter.com/ef84MkEOym — 타 (@backsideisadeep) October 10, 2019

3. 原祖食堂 – 1987年就开始的马铃薯汤元祖

巷内的原祖食堂自1987年起就是清凉里区马铃薯猪骨汤（감자탕）的元祖店。店内老式装潢保留了浓厚的怀旧氛围，对喜欢古早味的食客是一大吸引。份量十足的马铃薯汤，配上最后的炒饭收尾，更是让人一吃难忘的价格实惠、份量充足，CP值超高，是市场内不可错过的经典美味。

4. 安东家 – Netflix节目加持的35年传统手工刀削面

位於新馆地下1楼的安东家，专卖35年传统手工刀削面。 由曾在Netflix节目《黑白大厨》 中亮相过的「阿姨无菜单」（이모가세）经营，节目播出后人气暴增，成为排队名店。特色是庆尚道风格的面条搭配黍米饭和白菜包菜，呈现独一无二的风味。正统手工刀削面的美味，结合传统与节目效应，让安东家成为京东市场的代表美食之一。

京东市场如今已是首尔隐藏的美食天堂， 每家老店都有独特魅力与长久历史，吃过一次就让人难以忘怀。 若有机会造访清凉里，记得把这些传统美味加入你的必吃清单！

