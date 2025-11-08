ROSÉ〈APT.〉、《Kpop 獵魔女團》〈Golden〉入圍《第68屆葛萊美獎》年度歌曲等獎項！再次改寫KPOP的歷史

BLACKPINK ROSÉ 和 Netflix 動畫片《K-POP守護者》再次改寫 KPOP 的歷史，獲得《第68屆葛萊美獎》相當於本賞的《General Fields》的提名。

ROSÉ 憑藉熱門歌曲〈APT.〉入圍《Song of the Year》（年度歌曲）、《Record of the Year》（年度製作）和《Best Pop/Duo Group Performance》（最佳流行團體組合）的3個獎項。



《Kpop 獵魔女團》OST〈Golden〉入圍《Song of the Year》（年度歌曲）、《Best Pop/Duo Group Performance》（最佳流行團體組合）、《Best Song Written for Visual Media》（最佳視覺媒體歌曲），David Getta Remix 被提名爲《Best Remixed Recording》（最佳重新混音錄製）候選人，同時還入圍《Best Compilation Soundtrack For Visual Media 》最佳影視媒體原聲帶專輯。



另外，HYBE 的韓美合作女團 KATSEYE 入圍《Best New Artist》（最佳新人）和《Best Pop/Duo Group Performance》（最佳流行團體組合）的2個獎項。



國家錄音藝術科學學院將從12月12日開始到明年1月5日爲止，以各部門候選人爲對象進行最終投票。《第68屆葛萊美獎》將在明年2月1日在美國洛杉磯Crypto.com體育館（加密貨幣網體育館）舉行。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞