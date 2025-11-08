Lovelyz成员自曝「偶像时期偷谈恋爱」掀论战：凌晨出门约会、早上回宿舍

女团Lovelyz成员徐智秀和刘智爱近日做客Super Junior神童的YouTube节目《神童的咚咚布车》，大方谈起当年的恋爱经历，没想到引起网友热议——有人直呼不想知道这种TMI，也有人认为那又怎样，她们也只是普通女生。

刘智爱透露：「刚出道那阵子都跟经纪人一起住，后来才搬出来自己合宿。 我们规矩很严，晚上12点是门禁，只要超过时间没回去，群组聊天室就会爆炸。」她笑说当时即便戒备森严，还是偷偷谈了恋爱：「在12点前先回宿舍，淩晨3、4点再溜出去，早上7点回来。」

徐智秀接话：「我也是差不多那个时间出门。 那时候都没什么钱，淩晨2点在东大门约会，一直走到早上7点，走到腿都肿了。」



这段青春又朴实的回忆让不少粉丝觉得「可爱又心酸」，但也有部份网友指出偶像不该公开这类私生活话题：「真的不想知道这些事......」「可以谈恋爱，但别说出来」「粉丝都知道会谈恋爱，但听到细节还是觉得幻灭」「讲这种话根本没必要，就像老板说『这寿司是我刚上完厕所做的』一样多余」。

也有不少人为她们抱不平，认为粉丝太严苛：「老实说怎么可能没谈过？ 她们也要过青春吧」「只是走路约会而已，感觉很纯情又辛酸」「偶像也是人，不被拍到、不影响团体就好了」「结束偶像活动后聊聊过去有什么问题？ 粉丝太敏感了」。





Lovelyz於2014年出道，在2021年全员约满后暂停团体活动，仅一名成员与原公司续约。 去年，她们通过MBC节目《玩什么好呢》久违重聚，发表两首新曲并举办演唱会。 如今成员们各自发展，徐智秀於2024年开设YT频道「Tteojisu」成为游戏主播，刘智爱则确定出演网剧《今天的天气很性感》，开启全新的演技转型。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻