「怪物女团」BABYMONSTER 2026年从台北小巨蛋起跑，「LOVE MONSTERS」三度来台场地大升级

怪物女团的出道第三年，就从台北小巨蛋揭开序幕！跃升「世界级」的韩国超人气女团BABYMONSTER ，继千叶、名古屋、东京、神户以及曼谷之后，将於明年1月2、3日连续两天登上台北小巨蛋，举行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」 台北站，这不但是她们首度唱进该场地，更成为2026年首组在台北小巨蛋开唱的韩星。

BABYMONSTER 在今年火力全开，9月才刚结束为期长达八个月的世界巡回演唱会，紧接著10月10日又推出最新迷你二辑《WE GO UP》，11月19日则会公开收录曲〈PSYCHO〉的MV，这首融合嘻哈、舞曲、摇滚等多种元素，以强劲的低音线条与极具中毒性的旋律为特色。歌词从全新角度诠释「PSYCHO（疯狂）」的意涵，展现出与主打歌〈WE GO UP〉截然不同的氛围与BABYMONSTER特有的嘻哈态度，引发广大回响。



YG娱乐先前则释出多张引发话题的神秘预告，包括印有「EVER DREAM THIS GIRL?」字样的黑白杂讯肖像、戴著面具、拥有红色长发的神秘人物等异色影像内容。接著又公开象徵鲜明的红唇主题「PSYCHO M/V ANNOUNCEMENT」海报，正式揭晓MV的上线时间。随著一连串悬疑式宣传步入尾声，让全球粉丝高度好奇的「谜题」终於完整拼凑出来。而BABYMONSTER 继2024年台北流行音乐中心、2025年林口体育馆，2026年再度造访，成为明年首组登上台北小巨蛋的韩国女团。



「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 」台北站将於2026年1月2、3日於台北小巨蛋举行，票价为新台币6500、5600、4800、4200、3200、2200、800元等七种，全场均为座位席。11月8日起为Fanclub登记、11月14日为Fanclub以及Joox优先购，11月15日则在KKTIX网站全面启售，更多详情可洽主办单位超级圆顶官方社群专页。

【BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 台北站】

演出地点: 台北小巨蛋（台北市松山区南京东路4段2号）

售票平台：KKTIX网站购票

演出日期:

2026 / 1 / 2 (五）

2026 / 1 / 3 (六）

（实际演出时间，需以演出方时间为准。）



Fanclub登记：2025/11/8 10:00 -11/9 23:59

Fanclub优先购 ：2025/11/14 13:00-23:59

Joox优先购 ：2025/11/14 15:00-23:59

全面起售 ：2025/11/15 12:00





票价: $6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800

(全场均为座位席）

$6,500 为 $6,480演出票券＋$20元福利券

VIP 包含20元福利券，请查阅粉丝福利说明图。



台北站「红紫2A2B」因位置较为斜边，太近舞台及舞台架设角度问题，有可能观赏不到。

【上述区块，请务必考虑清楚后再购买该区域票券！】

身心障碍者优惠席：仅限 KKTIX网站购票，需加入会员并通过"手机号码及电子邮件地址"验证，请务必在活动启售前24小时完成「身心障碍者身份认证」，售票当天无法保证能认证成功，24小时之内才认证的帐号恕无法确保能顺利购票。

详细购票资讯，请至KKTIX售票页面

