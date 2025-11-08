李帝勋、表艺珍主演《模范计程车3》以历代级规模回归！最新预告曝光：反派出现在KPOP、运动、游戏等领域！

《模范计程车3》（模范的士3）前两季都创下超高收视和讨论度，因此全新一季也让许多剧迷们都相当期待！

《模范计程车3》是以同名网路漫画爲原作的系列剧，是一部蒙上神秘面纱的地下秘密计程车公司「彩虹运输」和计程车司机金道奇（李帝勋 饰）代替冤枉的受害者完成复仇的私人复仇代理电视剧。



公开的第二版预告中，金道奇驾驶5283模范计程车在道路上疾驰。字幕打上「你问为什么又再次回来了？因为这世界上所有体裁都充斥著坏家伙。」暗示进一步进化的反派们的登场，恶毒的反派们在 KPOP 到运动、游戏等多个领域进行剥削和犯罪。哇～这季的主题又更加多元了，竟然连 KPOP 都有！



随著反派角色变得更强大且多样化，金道奇的动作戏还有「彩虹运输5人帮」的副角色扮演和团队合作将全面升级！此外，从黑色电影到惊悚、犯罪、悬疑、喜剧和爱情的跨类型体裁也将登场。时隔2年回归他们会遇到什么样的委托事件？让人倍感好奇和期待。最后是完成出击准备的金道奇和张代表（金义圣 饰）、安高恩（表艺珍 饰）、崔景求（张赫镇 饰）和朴振言（裴侑蓝 饰）高兴的样子，看完预告多巴胺直接上升啊！



《模范的士3》即将在 Viu 独家播出，敬请期待。

