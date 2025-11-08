【韩网热门】「花滑女王」金妍儿老公高佑琳自曝宠妻秘诀：「好好讲话，别惹她不爽」KangNam超有共鸣XD

KBS2综艺节目《新品上市便利餐厅》最近一期请来男子美声组合Forestella成员高佑琳。李连福主厨提到高佑琳的妻子是在韩国相当有影响力的传奇花式滑冰运动员金妍儿，请教他有什么讨妻子欢心的秘诀？

高佑琳笑著回答：「不要惹她不爽。 做对方喜欢的事当然很重要，但『不做对方讨厌的事』也非常重要，不要让她感到不舒服。 我的家训是「好好说话」，当我使用温柔悦耳的话语，对方也会努力用同样的方式回应，会形成非常良性的互动。」



同样「嫁给」金牌运动员的KangNam对高佑琳的感悟非常有共鸣，握著他的双手说：「我快要哭出来了！真的非常明智。 」



韩国网友评论：

1. 说得太对了，不做对方讨厌的事才是重点kkk

2. 不需要特地去做什么好事，只要不做对方讨厌的事，那就是体贴与爱，是一起生活时最重要的态度

3. 这道理放在所有人际关系里都一样，朋友、家人、同事都是如此

4. 说得没错... 但很多结婚三十多年的人都还是不懂ᅲ

5. 不做对方讨厌的事，说起来容易做起来难

6. 在KangNam面前讲这些尤其好笑kkk

7. 女王的男人们kkkk

8. 「花滑女王」的丈夫和「速滑女帝」的丈夫见面，这画面太有趣了kkk

9. 旁边那位「另一位女王」的老公，偏偏就专挑夫人不让做的事来做kkk

10. 高佑琳结婚前就有很多人说，好奇他这样的「独角兽」到底会跟谁结婚kkk真的是非常好的人

11. 那么年轻就能这样想，果然不是首尔大白念的

12. 我以前是Forestella的粉丝，佑琳虽然是忙内，人真的很好，很稳重

13. 「女王」会选他果然是有理由的，两人真的超登对

出处：https://theqoo.net/hot/3981701584

