SJ 20周年真心话！希澈满脑子想著要跳槽，圭贤无厘头喊话李秉宪，利特：到了天堂还要继续

Super Junior昨11月6日度过20周年纪念日，官方释出特别节目《SuJu同居大骚动》，其中一个环节是写下想对彼此说的话，有搞笑也有温馨。

先是希澈，他写给利特的内容大方公开：「为了开公司，去拿点投资吧！」写给圭贤：「Antenna有哥的位置吗？帮我好好和喜烈哥（柳喜烈，Antenna老板）说一下。」写给银赫：「ODE有哥的位置吗？」



让人不禁想起当初圭贤、银赫与东海尚未决定离开SM娱乐前，希澈是最先鼓励银赫出去闯闯的啊，银赫还以为希澈会第一个不续约，没想到是第一个续约XDD。看来希澈这段日子后悔无数次了（造谣）？

而希澈对始源写了始源喜欢的话「不要刮胡子了」，希澈确实几度公开「示爱」始源的胡子，说「很帅」、「是我想变成的样子」！



「东海～！！谢谢偶尔联络我！！再少一点也没关系。」这一看就是神童写给东海的，两人一直被视为队里「最尴尬的组合」，神童说两人至今还没能单独吃饭，已经变一个成员间、E.L.F.间都熟悉的哏了！希澈还爆料神童拿到东海的板子时，写之前长叹口气，神童听了还想挽回：「不是，他是跟最常我联络的成员了……」



接下较多都是温馨内容了，神童写给厉旭：「厉旭还记得你是我第一个宿舍室友吗？还是我早上送去上学的孩子，不知不觉长大了！帅气！」这也是Super Junior经典的温暖故事了，厉旭透露以前尚未出道、还在学时，上学路上会被欺负，是神童每天早上陪他去搭公车的。



东海特别念出利特写给自己的话：「无法忘记国三时的东海……真的很多记忆、回忆，让我们感情变得很深厚，我曾说过老了想和你住同个社区大楼，现在达成了呢！变成老爷爷也好好相处吧！！（爱心）」众所皆知利特身为队长相当照顾每个成员，包括疼爱东海这个弟弟，东海爸爸生前还向利特托付过东海。



神童写给银赫的内容则是兼具搞笑与温馨：「我的存摺银赫！我的舞蹈挚友银赫！很帅气的最美男银赫！永远成为我的金库吧！」神童继说错话挨骂后，和银赫公开同框总要称赞一下对方多帅气，而喊银赫「存摺」、「金库」，或许是感谢银赫开公司ODE后，工作上不断找神童合作吧！



而圭贤自告奋勇念出自己写给东海的话：「本来就很帅的东海……现在也很帅的东海……钟国哥竞争的对手东海。李秉宪哥等著吧！」圭贤总是说东海很帅，在E.L.F.间被视为「东海颜饭」这大家都知道，但最后一句没头没脑喊话李秉宪，圭贤自己都笑到不行！他写给艺声的内容也很无俚头，才刚吃完艺声煮的拉面就说能开店了，店名就叫「艺面」。



没想到整场节目最有爆点及笑料的，是这尾声的真心话内容啊！且隐藏许多故事、许多哏，都是回忆啊！最后吹蜡烛前，利特再提了一次长久的愿望「即便去了天堂，也要办《Super Show》」，且说：「就像现在这样一起走下去吧！总之会继续坚持，以前总认为第一名就是第一名，现在发觉能坚持到最后才是真正的第一名。」希澈在旁感动地不断喊著「很感谢」，也屡屡镜头捕捉呢！

再次祝福Super Junior 20周年生日快乐！往后还有30周年！40周年！



▼完整节目



