不止新专辑、见面会，《EXO的爬梯子世界旅行》新一季也由「六名成员」参与！LAY张艺兴归队、CBX继续「失踪」

EXO六人合体出发！随著明年上半年预定回归的计划逐步展开，成员们也将透过人气综艺节目《EXO的爬梯子世界旅行》全新一季，展开久违的合体冒险。

据韩媒《Herald POP》7日报导，节目制作团队已著手筹备新一季拍摄，目前EXO成员正密集进行会议。 这次旅行由SUHO、灿烈、D.O.、KAI、世勋与LAY（张艺兴）六人共同出演。

随后，EXO官方IG也在限时动态上传了一张照片，写道「Every season with EXO-L」。 照片中，六名成员穿著淡紫色连帽外套，坐在阶梯上摆出象徵EXO官方粉丝名「EXO-L」的手势「L」。

值得一提的是，此次节目阵容包含已与SM娱乐结束合约的LAY（张艺兴），而与SM娱乐陷入法律纠纷的CHEN、伯贤、XIUMIN则不在名单中。



《EXO的爬梯子世界旅行》自2018年开播以来，陆续推出「CBX日本篇」、「高雄・垦丁篇」、「南海篇」及「巨济・统营篇」等共四季内容，以成员间真实又爆笑的互动深受全球粉丝热爱。这次新一季睽违两年登场，令粉丝期待值爆棚。

关於EXO是否能以完整体回归，SM娱乐与CBX的立场仍存在分歧，而法院近期裁定支持SM一方。尽管如此，粉丝对「六人同行」的画面已经相当期待。



除了节目外，EXO也将於12月14日在仁川Inspire Arena举办粉丝见面会《EXO'verse》，届时将首次公开新专辑部分新曲舞台。EXO预计於明年第一季发行第八张正规专辑，宣传活动将自12月起陆续展开，而《爬梯子世界旅行》亦被视为整体回归企划的一环。

EXO於2012年4月出道，被誉为第三代韩流代表男团。 随著忙内成员世勋於今年9月退伍，EXO全部成员均已服完兵役，正式整装待发，准备迎接全新篇章。

