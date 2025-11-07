朴修弘被控「恐吓食品公司代表」，最终获判无嫌疑！律师怒斥：这是针对明星的恶意诬告

艺人朴修弘在遭食品业者以「恐吓」罪名提告的案件中，最终获判无嫌疑，正式洗清冤屈。

7日，朴修弘的法律代理人、太河法律事务所的蔡义俊（채의준）律师透过官方声明表示：「朴修弘先生因去年7月遭提告恐吓罪一事，近日已接获警方『无嫌疑（不起诉）』的处分结果。」



蔡律师说明：「当时的原告A先生（食品公司代表）指控朴修弘恐吓，但朴修弘甚至连起诉书都未曾收到，直到媒体报导才第一次得知此事，当时我们就怀疑这是刻意透过媒体炒作、意图损害形象的行为。」

接著补充道：「朴修弘其后诚实配合警方调查，首尔江南警察署於10月20日作出『不送检决定』，判定朴修弘完全没有犯罪事实。」



蔡律师强调：「A先生的主张从一开始就站不住脚。对方声称『听到朴修弘的法律代理人发出恐吓性言论』，但实际上朴修弘本人既没有说过这些话，也未曾下达任何相关指示。」他严厉指出：「这起事件是为了破坏知名艺人形象、施压威胁的明确诬告行为。」

另一方面，朴修弘方面早在2023年9月，就针对A先生的公司未经许可使用朴修弘肖像超过一年进行广告宣传，提起约5亿韩元的合约金请求诉讼，该案件目前仍在水原地方法院城南支院审理中。

朴修弘方面表示：「A先生不仅无视法院的和解劝告，还在两年后提出毫无根据的控告。如今警方已明确揭露其虚假指控，未来对任何损害名誉的行为都将采取强硬法律行动。」

