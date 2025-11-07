BTS柾国又创神话！热门solo神曲〈Seven〉写下Spotify单曲「在榜时间最长」的超狂纪录

全球最强 K-pop solo 诞生！BTS 防弹少年团成员田柾国（Jung Kook）在全球音乐串流平台「Spotify」上继续刷新惊人纪录。

根据 Spotify 10月24～30日 的「全球周榜热门歌曲（Weekly Top Songs Global）」显示，柾国於 2023 年发行的首张个人出道单曲〈Seven〉以第 75 名位居榜单中段。



〈Seven〉虽然已发行两年，却仍比前一周上升 5 个名次，展现出丝毫不减的强劲人气。



同时，该曲更创下「亚洲 solo 歌手作品史上首例、最长」的 120 周进榜新纪录，再次证明这首全球爆红神曲的超强威力。



此外，柾国於 2023 年 11 月推出的首张个人专辑《GOLDEN》也在同期间的 Spotify「全球周榜热门专辑」中名列第 79 位，展现长期热销的稳定实力。《GOLDEN》同样以「亚洲 solo 歌手专辑史上首例、最长」的 104 周进榜纪录，与〈Seven〉携手缔造双重新里程碑。

近期，〈Seven〉在 Spotify 上又创下「亚洲歌手史上首例」突破 26 亿次串流的成绩，并以全球出道曲中「最短时间」――仅 829 天 就达成了这一纪录。



《GOLDEN》也以「亚洲 solo 歌手首例」在 Spotify 创下 累积 62 亿次 串流的惊人成绩，让柾国再次展现「无限刷新纪录制造机」的风范。

〈Seven〉目前仍稳居美国权威音乐媒体《Billboard》的主要榜单「Global 200」与「Global（U.S.以外）」中，分别连续在榜 119 周与 120 周，成为「亚洲 solo 歌手史上首例、最长」的传奇纪录，充分体现柾国身为「全球超级流行巨星」的非凡影响力。



截至目前，柾国的 Spotify 个人帐号累积总串流量已达 98 亿 7000 万次，成为「亚洲歌手最短时间内」达标，并同时是「K-pop solo 歌手史上首例」。

柾国仅凭一张个人专辑《GOLDEN》，便达成 EAS 销量 1000 万张的壮举，稳坐「历代 K-pop solo 歌手销量第一」的王座。

