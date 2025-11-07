《不幸的幸会》李政宰的AI秘书竟是她！网惊：这声音太有辨识度了

歌手兼演员郑恩地在tvN新剧《不幸的幸会》中惊喜客串，瞬间成为话题焦点！

她在最新一集中饰演李政宰角色「林现峻」的AI秘书「秀智」，以精准又有趣的对话，带给观众意想不到的惊喜。剧中，林现峻想尝试除了《善良的刑警姜必九》之外的其他戏路，便向AI秘书秀智询问：「你喜欢哪位演员？」秀智则幽默回应：「我没有喜欢某位演员的情感，但我很尊重许多演员的演技和作品背后的故事，尤其是能成功演绎各种角色的演员，我特别欣赏。」



林现峻听完立刻反问：「那只演单一角色的演员就不是演员了吗？」秀智听到一半笑著说：「抱歉，我没听清楚。」当林现峻又叹气表示：「我也想挑战其他角色，但都没人给我机会，我也会有机会吗？」秀智暖心回应：「机会总会降临到有准备的人，只要你对挑战不同角色保持热情，机会一定会来。」



除了温暖的鼓励，秀智还幽默地抓准林现峻的喜好，逗得现场笑声不断，也让观众对她接下来的表现充满期待。郑恩地以AI秘书般清晰、沉稳的声线现身，展现了令人惊艳的演出，也让人好奇她这次是透过什么缘分特别客串这部作品。

此外，《不幸的幸会》首播收视就不容小觑，第2集就创下全国4.8%的收视率，成功引发讨论。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻