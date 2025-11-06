今天是Super Junior 20周年生日！利特搞笑情勒E.L.F.，银赫始源手写信诚意满满

今天是「韩流帝王」Super Junior出道20周年纪念日！除了有完整体演出的同居特别节目播出外，9成员也以不同的方式和E.L.F.一同庆祝！

凌晨时分，先是「圣水洞」居民，银赫、利特、东海纷纷开直播和E.L.F.闲聊。银赫一度感慨喜欢他们的人竟然还在增加「很神奇」，到处都看得到E.L.F.更让他觉得「一路走来一起创造了很多」，他也亲笔写下了长达五页的手写信，直播时朗诵，内容包含了他15岁起当了6年练习生，到出道满20年的点点滴滴。



银赫信中提及Super Junior全盛期在〈Sorry, Sorry〉发行后大概维持了2、3年，但「现在比那时候更幸福」，感受到了E.L.F.多珍惜他们、他们又在E.L.F.人生占了多重要的一部份，银赫亦坦言过往在舞台上会想很多，尤其是体力跟不上时，但现在明白了真心诚意最为重要，无法够保证未来的表演会如何，但保证会报答E.L.F.不求回报的爱，最后感谢E.L.F.喜爱20年来「不懂事、有很多不足之处的Super Junior」，「我们E.L.F.，真的很感谢你们，我爱你们」。



利特和往常一样深夜直播，同银赫回顾练习生到出道20年来的点滴，更细节地讲了许多故事，结尾感谢全世界所有E.L.F.给「成年」的Super Junior祝福，他也坦言「不知道事情会发展到这种地步」，搞笑的对E.L.F.喊话：「如果你已经当了20年粉丝，那就不能在这里停下，太可惜了，要一起走下去！还有，我们已经20年了，你不好奇吗？这些人到底还能走多少时间，何时、何地会怎样，各位不好奇吗？」利特还开玩笑如果E.L.F.走不动，会想尽办法揪著领子、从背后推，再不行就揪著头发一起走XD。



东海开头就不停喊「疯了」，感慨Super Junior是企划团体竟然还能走20年，他还记得要在Super Junior群组里恭喜彼此，说自己是第一个发讯息的，不忘圭贤要特别祝福是「19年半」（圭贤晚加入Super Junior）。「各位是我的骄傲，真的，没有你们就没有我。」东海如此说道。他感性透露自己常常会想到，E.L.F.只为了看他们而花更多时间、金钱，想到这20年时光不仅是感谢更是心疼，且每次见到大家都像是收到了一份作业，会思索要如何报答，「比起你们给的心意，怎么给都觉得不够」。



始源则是发表了多语言信件，亲自提笔写给全世界各地的E.L.F.看。就中文内容来看，始源表示秋天虽孤独但也浪漫，「在逐渐消逝的世界里，你们的心依然温暖如初」，感谢E.L.F.的爱让他能重新站起来、且更深切地去爱，「一直以来谢谢你们，我爱你们」。



20년의 시간, 여러분이 만든 기적이였습니다.



Twenty years of time, A Miracle created by all of you. pic.twitter.com/JJjkWulfxe — Siwon Choi (@siwonchoi) November 5, 2025

20년의 시간, 여러분이 만든 기적이였습니다.



Twenty years of time, A Miracle created by all of you. pic.twitter.com/AFT2mBhWbZ — Siwon Choi (@siwonchoi) November 5, 2025

20년의 시간, 여러분이 만든 기적이였습니다.



Twenty years of time, A Miracle created by all of you. pic.twitter.com/4rVzrzEV4u — Siwon Choi (@siwonchoi) November 5, 2025

希澈IG简单写下：「Super Junior 20岁生日快乐！！（蓝心）」限时动态则透露银赫看到他‎捐款的报导说他很帅，希澈回覆「像你一样」（编按：两人都热心公益！经常在特别的纪念日捐款，这次继希澈之后，银赫也捐了！），也截图Super Junior群组东海的祝福讯息，表示成员们在群组开趴中。



艺声IG发了近几年Super Junior团体照，英语写下：「不敢相信，已经是我们的20周年纪念日了——时间过得真快。真心感谢自己，也感谢我们所有人一直坚持下去才能走到那么远，恭喜所有人！」



而全员都有一些话透过官方IG传达，一样是手写内容，不约而同感谢20年来一起走过，也希望未来长长久久继续走下去：



Super Junior为了庆祝生日，事前准备的「重新同居」特别综艺节目，在港台时间9点於YouTube首播！E.L.F.别错过啦！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻