【综合】W Korea乳癌慈善活动陷争议：粉红丝带失踪、提问荒唐，明星举杯画面挨轰「联谊酒会」！朴宝英没穿「指定丝袜」被拒拍照

韩国时尚杂志《W Korea》15日在首尔举办第20届乳癌宣传活动「LOVE YOUR W 2025」，原意在於提高乳癌防治意识、支持患者及筹募善款，却因现场过度强调明星派对气氛、完全偏离主题，被指沦为一场「奢华名流聚会」，掀起争议。

粉红丝带不见踪影，歌词、饮酒充满讽刺

粉红丝带是全球乳腺癌防治运动的象徵，各国名人参加相关宣传活动都会别上粉红丝带、或穿著粉红色服装，活动会场也通常使用粉红色主题。 然而在《W Korea》举办的20周年乳癌宣传活动里，现场却几乎看不到任何粉红元素。





不仅如此，活动邀请了多组歌手表演，却出现令人错愕的曲目，如i-dle《Queencard》中「My boob and booty is hot（我的胸部和臀部很火辣）」、朴宰范《MOMMAE》中「想被介绍给你胸前挂著的姐妹」等歌词，都被批「极度不合时宜」。 网友指出，很多乳癌患者不幸经历过乳房切除手术，这些歌词竟出现在乳癌宣传活动中，令人难以理解。

《W Korea》通过SNS分享的现场影片中，艺人们举著酒杯接受采访、一同坐在桌边碰杯饮酒，限时动态更贴出赞助品牌包括酒类、香水与吹风机等产品。 网友质疑：饮酒会提高患癌风险，「明星饮酒」与宣传预防乳癌究竟有何关联？



提问偏离主题，Karina被要求做无关challenge

《W Korea》安排的明星访问与挑战影片（Challenge）更被批离题，大部份提问围绕「今天照了几次镜子」「年末计划」「二十岁的回忆」等内容，与乳癌主题毫无关联。

aespa成员Karina更被要求配合歌曲《Sugar on my tongue》做出凸显嘴唇和胸部的手势，因歌词带有性暗示成分，遭网友痛斥与活动主旨并不相符。



内幕曝光：没穿丝袜被挡，经纪人禁入场

根据《Dispatch》报导，《W Korea》的慈善派对采品牌赞助制，名牌以捐赠名义提供金钱与服饰，《W Korea》则安排明星穿著上镜，以此作为「回馈」。 去年10月的乳癌慈善活动中，演员A某（据传为朴宝英）被指定穿上V品牌全套造型，但因提供的丝袜尺寸不合而裸腿入场。 主办方竟以「未穿丝袜无法拍全身照」为由拒绝她站上拍照区，最终只刊载了半身合照。 同在现场的演员朴炯植则通过SNS分享了朴宝英的全身照。



此外，今年活动更规定「第一部份不允许携带工作人员」，后半场派对也仅允许一名工作人员随行，通常是负责发妆造型的人员。 《W Korea》方面随意进行采访、拍摄challenge影片，并没有经过事前协调。 在此期间，经纪人只能在另设的等候区等待超过6个小时，无法掌握现场情况。

朴载范事后通过IG解释称，当时以为是正式宣导活动结束后的派对，所以像平时一样进行了演出，对於因此感到不适的患者致以歉意：「我也是抱著善意、带伤无酬努力演出，请不要恶意利用这份好意。」



募款金额有限，却自称「全韩最大慈善派对」

《W Korea》乳癌慈善活动向品牌收取赞助费，服装和珠宝品牌分别为3000万和500万韩元; 明星则是无偿参加，需自行负担造型等费用。据《W Korea》官网，过去20年累积向韩国乳房健康财团捐赠了11亿韩元，平均每年尽5500万韩元。而且，这些钱并非直接捐给乳癌患者，而是「为约500名读者提供了女性专项健康检查的机会」。



相比之下，由韩国乳房健康财团等主办、韩亚银行等企业赞助的乳癌公益马拉松「Pink Run」，自2001年以来已累积捐出43亿韩元，形成鲜明对比。



国际美妆品牌雅诗兰黛则与韩国癌症协会合作，在首尔市圣水洞举办「粉红丝带快闪」活动，融合教育、参与、抽奖等内容，鼓励民众定期体检和自我检查，以降低乳腺癌风险并及早发现。



「公益宣传」还是「明星派对」？

事实上，从2011年开始，《W Korea》已多次将「派对」一词用於乳癌活动宣传，照片亦强调明星酒会的部份。 本次会场更摆满香槟与奢侈品牌展位，令人质疑活动本质究竟是为乳癌宣导，还是打造光鲜亮丽的名人社交和品牌推广，亦或是庆祝杂志创刊20周年的盛宴。



风波爆发后，《W Korea》已删除朴载范《MOMMAE》及Karina影片，此外尚未做出回复。 社交媒体上充斥著负面评论，例如：「这根本不是慈善，是明星酒会」「你们会把自杀预防活动称为自杀派对吗？」「这活动简直是为了嘲讽取笑乳癌」「作为癌症患者，非常受伤」「干脆拿掉乳癌标签吧」「明星喝酒社交的聚会，真的有助於提高人们对乳癌的认识吗？」

是否真为公益，还是借公益之名包装时尚派对，《W Korea》的「Love Your W」在二十周年之际，似乎离「爱自己」的初衷，越走越远。

