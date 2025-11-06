权志龙G-Dragon回顾2年前卷入毒品风波心境：「曾经想过隐退」藉由歌曲「Power」诉心情

身为BigBang成员，日前刚结束巡回演唱会台北安可场次的演出，G-Dragon权志龙也在现场惊喜宣布BigBang将於明年4月正式为美国科切拉音乐节合体演出。历经8年的空白期间，GD甚至曾卷入毒品风波，日前他也在节目中告白自己的心境。

日前GD接受MBC访谈，回顾自己的歌手生涯，他表示在自己发行《Power》专辑的一年前，卷入了一些事件，当时他并无处诉说自己的个人意见以及心情。他表示虽然自己是事件的受害者，觉得委屈但并不是想要诉苦，当时事件越演越烈，虽然当时的他正处於休息的空白期，但在那两三个月，年底又接著迎来新年，究竟是怎么度过的，连自己都不是很清楚。



那段时间的GD心中充满空虚，他也并不想进行示威抗议，也不想举办记者会表明自己的立场，只是心中感到很痛苦，虽然当时也认为这是一个过程，但还是让他觉得很郁闷，接著他也思考「那么我回归这件事是正确的吗？」虽然他也能选择干脆就这样隐退，作为一般人生活下去，但自己却找不到这么做的理由。



而GD有了音乐作为他的抒发窗口，当时他正在准备著新专辑，他就以各种事件经历为基础，最后选择了用「Power」作为回归的第一首歌曲，有种「找到主人了」的感觉，也希望下次不要再发生类似的事件，如果所有事情都能够沿著根基发展，最终不就是到媒体了吗？GD想运用自己所拥有的心意与力量，藉由音乐讽刺著媒体，这也是「Power」中所拥有的多种讯息之中的关键。



「Power」这首歌曲比GD想像中还要短，只有2分30秒不到，但GD却在写这首歌的歌词时花了很多天，也在这段时间内感受到能够站在同一边支援的团体的重要性，虽然希望在后辈们身上部要发生类似的事情，但若真的遇到，也希望能够有可以帮忙或是寻求建议的团体，於是在准备回归的同时，成立了JUSPEACE财团。 在2025年即将进入尾声，GD也将迎来本次巡回演唱会的最后两场，分别在越南以及首尔的演出。

