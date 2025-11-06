《暴君的厨师》李彩玟举办首个亚洲巡回粉丝见面会《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in HONG KONG》 12月14日首站香港麦花臣

《暴君的厨师》李彩玟将举辨首个亚洲巡回粉丝见面会！

由光尚娱乐主办的《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in HONG KONG》於12月14日（星期日）晚上6时登陆麦花臣场馆，李彩玟届时将与香港粉丝度过充满心动与惊喜的晚上。演唱会资料如下：



《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in HONG KONG》

主办单位：光尚娱乐、VARO Entertainment

巡演经纪：Merry Go Round C&C @by_merrygoround

演出日期：2025年12月14日（星期日）

演出时间：18:00

演出地点：麦花臣场馆

票价：HK $1699 (VIP) / $1399 / $899

公开发售：2025年11月12日（星期三）上午10:00

票务平台：BOOKYAY、大麦网

李彩玟於2021 年以《High Class》出道后，接连参演《由零开始爱上你》、《浪漫速成班》及《芭妮与哥哥们》等多部作品，展现出多变的角色魅力与稳定的演技实力； 而担任音乐节目《音乐银行》固定主持人期间， 李彩玟与女团IVE成员张员瑛合作的特别舞台， 化身电影《La La Land》男女主角，大展歌喉与舞技，令观众留下深刻印象。今年，李彩玟因《暴君的厨师》饰演的「李献」而人气飙升，高挑帅气外型配上朱古力腹肌， 加上细腻而又多层次的演技，火速掳获粉丝的心。剧集女主角YoonA曾赞赏李彩玟在拍摄现场既能带动气氛， 又可展现成熟一面且专注力超强， 完全不像20出头的新人。



李彩玟出道首个个人见面会已在10月下旬在首尔展开，并陆续前往雅加达、马尼拉、曼谷、香港、台北与东京等地。12月14日首次与香港粉丝见面，由萤幕到舞台，李彩玟将带来前所未有的互动与特别表演，相信届时每一个瞬间，都将成为粉丝心中最温暖的回忆。

