传BLACKPINK Lisa将演迪士尼《魔发奇缘》真人版！粉丝嗨喊：她就是现实版乐佩啊！

全球粉丝都疯了！据美国娱乐媒体「AllKpop」报导，BLACKPINK成员 Lisa 传出被迪士尼列为即将开拍的真人版电影《魔发奇缘》主角人选之一，引发全球热烈讨论。

迪士尼正积极筹备这部真人版《魔发奇缘》，而Lisa目前正在被考虑饰演主角乐佩（Rapunzel），同时还传出好莱坞巨星 Scarlett Johansson 将演出反派「葛索妈妈（Mother Gothel）」一角，消息一出立刻冲上热搜。外媒分析由於迪士尼先前推出的《白雪公主》真人版表现不如预期，让迪士尼希望藉由拥有庞大全球粉丝群的Lisa，重新拉回票房与话题热度，称她是「完美人选」。



目前迪士尼尚未正式公布《魔发奇缘》真人版的卡司细节，据传该计划在今年4月曾短暂停摆，但最近又重新启动，由曾执导《大娱乐家》（《The Greatest Showman）、《马戏之王》）的 Michael Gracey 担任导演。 不过除了导演人选外，其他内容仍相当保密。除了Lisa之外，好莱坞女星 Florence Pugh 与 Sydney Sweeney 也在候选名单内，预料这场「魔发奇缘争夺战」将会非常激烈。



目前在各大K-pop社群中，粉丝们正热烈讨论谁最适合诠释这位梦幻公主。 有人大赞Lisa气质清新又具异国魅力，「根本天生的乐佩本人！」



Lisa今年2月才透过HBO热门美剧《白莲花大饭店》第三季正式以演员身分出道，饰演角色「Mook」。 虽然是首次演戏，但她自然又有层次的表现获得不少好评。 在成功的演员初登场之后，她也签下好莱坞重量级经纪公司WME，据传目前也在洽谈Netflix电影演出计划，积极拓展她在演艺圈的全新版图。





An actress from The White Lotus is rumored to be the frontrunner to play 「Rapunzel」 in the upcoming Tangled live-action movie. pic.twitter.com/VQ0BUDqynz — Pop Tingz (@ThePopTingz) October 27, 2025

