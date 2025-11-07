傳BLACKPINK Lisa將演迪士尼《魔髮奇緣》真人版！粉絲嗨喊：她就是現實版樂佩啊！

全球粉絲都瘋了！據美國娛樂媒體「AllKpop」報導，BLACKPINK成員 Lisa 傳出被迪士尼列為即將開拍的真人版電影《魔髮奇緣》主角人選之一，引發全球熱烈討論。

迪士尼正積極籌備這部真人版《魔髮奇緣》，而Lisa目前正在被考慮飾演主角樂佩（Rapunzel），同時還傳出好萊塢巨星 Scarlett Johansson 將演出反派「葛索媽媽（Mother Gothel）」一角，消息一出立刻衝上熱搜。外媒分析由於迪士尼先前推出的《白雪公主》真人版表現不如預期，讓迪士尼希望藉由擁有龐大全球粉絲群的Lisa，重新拉回票房與話題熱度，稱她是「完美人選」。



目前迪士尼尚未正式公布《魔髮奇緣》真人版的卡司細節，據傳該計劃在今年4月曾短暫停擺，但最近又重新啟動，由曾執導《大娛樂家》（《The Greatest Showman）、《馬戲之王》）的 Michael Gracey 擔任導演。 不過除了導演人選外，其他內容仍相當保密。除了Lisa之外，好萊塢女星 Florence Pugh 與 Sydney Sweeney 也在候選名單內，預料這場「魔髮奇緣爭奪戰」將會非常激烈。



目前在各大K-pop社群中，粉絲們正熱烈討論誰最適合詮釋這位夢幻公主。 有人大讚Lisa氣質清新又具異國魅力，「根本天生的樂佩本人！」



Lisa今年2月才透過HBO熱門美劇《白蓮花大飯店》第三季正式以演員身分出道，飾演角色「Mook」。 雖然是首次演戲，但她自然又有層次的表現獲得不少好評。 在成功的演員初登場之後，她也簽下好萊塢重量級經紀公司WME，據傳目前也在洽談Netflix電影演出計劃，積極拓展她在演藝圈的全新版圖。





An actress from The White Lotus is rumored to be the frontrunner to play 「Rapunzel」 in the upcoming Tangled live-action movie. pic.twitter.com/VQ0BUDqynz — Pop Tingz (@ThePopTingz) October 27, 2025

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞