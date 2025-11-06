「动作戏之神」池昌旭回来了！Disney+《操控游戏》惨成阶下囚　网见这幕吓：编剧真的太狠了

2025年剩下两个月，好戏还在上演中！Disney+今年可说是好剧不断，除了全智贤与姜栋元主演的爆红剧《暴风圈》掀起讨论外，浪漫甜剧《宇宙MARRY ME?》也大受好评。趁著这股气势，最新上映的原创剧集《操控游戏》找来动作戏男神池昌旭与都敬秀、李光洙一同主演，首播一口气释出4集，就是要让你把池昌旭的打戏看好看满！

池昌旭又有全新打戏！

在《操控游戏》中池昌旭饰演一名打拚认真的外送员朴台仲，不过却卷入一起性侵杀害命案，让他岁月静好的人生从此翻转。在被关入监狱后的池昌旭几乎照三餐被打，不过他为了逃狱开始进行一连串计画，甚至还有一对多精采打戏！

俐落的身手加上满满的费洛蒙气息，又让剧迷再度梦回池昌旭在《恶中之恶》和《江南B-Side》的帅劲，其中他与狱中老大吕德秀（梁东根饰演）的精彩过招，更是全剧最大亮点。也有网友大赞果然动作戏就是要看池昌旭！



从影以来被虐最惨？

池昌旭不少经典代表作都以硬派戏路为主，像是在《恶中之恶》中他饰演一名卧底警察，除了要长期在黑道间周旋，还必须面对与黑帮好友之间错综复杂的情感挣扎。至於在《江南B-Side》则是一名掮客，利用「以暴制暴」的方式在黑暗中游走。

至於这次的《操控游戏》中，他化身为最无助的一群社会底层，任人操控、玩弄，却毫无反击之力。从一开始被陷害入狱，到假冒律师的角色出现、一步步套出他弟的情报，导致弟弟惨死，这一切宛如一场精心设计的恶梦。而在狱中更是惨不忍睹，被监狱里的老大视为泄愤与威吓的对象，身心都被狠狠折磨，也让剧迷心疼喊「实在被虐太惨了，好心疼！」



都敬秀首演反派

从偶像转型大成功的都敬秀（D.O.），过去就有网友认为他非常适合饰演高智商反派，如今终於在《操控游戏》中找到自己的全新戏路！他在剧中是一位伪造证据、设计真凶的雕刻家安耀翰，兼具阴冷气质与纯真外貌的他，会毫不犹豫地踩上办公桌逼近谈判者，也会因为自己收藏的雕刻作品露出灿笑，这份纯真与残忍并存的角色，一时让人分不清他是艺术家还是恶魔。



VIP客户—李光洙

到第四集为止另一名反派李光洙的角色尚未现身，他将饰演安耀翰的VIP客户白道更，是有钱到极致、而且不管别人死活的可恶权贵。他就曾在发布会上与都敬秀争执「谁才是最大BOSS」不少人吓坏喊「原来还有更坏的角色！」就连本尊就有感而发说，这次挑战的角色是他演艺生涯中「最讨人厌」的一位。

究竟李光洙的真实模样会是如何？池昌旭又有什么考验等著他？请一定要锁定每周三首播的《操控游戏》。



