BLACKPINK回归从11月、12月又延到明年1月！YG回应「专辑准备进入最后阶段」，网：肯定也不是1月吧！

BLACKPINK的回归又又又推迟了，看来还是直接等YG的公告吧！

今日（6日）有韩媒报导，BLACKPINK 将之前传出的年内回归延期到明年1月，在提高新曲完成度的同时，考虑到明年的世界巡演日程而做出的决定。对此，YG娱乐回应：「专辑正处於提高音乐完成度的最后阶段，准备工作完成后，会通过正式宣传活动给大家传达好消息。」



对於 BLACKPINK 的回归，目前已经出现11月、12月、明年1月等多种预测，因此也让网友纷纷表示：「到底是哪一年」、「梁铉锡之前还说希望最迟在11月 哈哈」、「又延期了啊」、「YG可以给一个准确的时间吗」、「推迟了几个月啊」、「但是YG说1月的话，那应该是2月了」、「第一次看到工作不好却能顺利运转的公司」、「肯定也不是1月吧」

如果 BLACKPINK 在明年1月携新专辑回归，这将是2022年正规2辑《BORN PINK》后时隔4年的专辑，因此具体回归时间更加受到关注。目前，她们正在展开「DEADLINE」巡回演唱会，今年7月以高阳爲起点，目前结束北美和欧洲体育场巡演，并於上月18日以台湾高雄爲起点开始亚洲巡演。



