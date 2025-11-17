Apink明年1月完整体回归！五人形式推新专辑迎出道15周年

人气长寿女团Apink传来好消息！据韩媒17日报导，Apink已确定将於明年1月推出全新专辑，以5人完整体开展2026年活动，正式拉开出道15周年的序幕。Apink公司也证实了这一消息。

据悉，成员们为新专辑已准备许久。早在今年6月，成员郑恩地就在电台节目中透露：「为了能与粉丝见面，我们一直在背后努力。」如今长时间准备的成果终於将呈现给大众，也让回归消息备受关注。



尽管忙於准备新专辑，Apink今年仍不间断活动。4月推出14周年单曲《Tap Clap》，接著举行 《2025 Apink 7th CONCERT PINK NEW YEAR》亚洲巡演，走访台北、澳门、香港、新加坡等地，与粉丝近距离互动。近期，她们又透过Mnet M2 YouTube频道推出真人实境《Apink的This Member Remember》，展现成员之间依旧亲密的默契，被粉丝大赞「不愧是搞笑组合」。



除了团体活动，各成员的个人发展也相当亮眼。朴初珑确定加盟网剧《综合广告代理商：滋滋》（暂译）第二季，郑恩地举行生日粉丝见面会亚洲巡回，尹普美担任恋综《我是 SOLO：其后，爱情继续》的MC。金南珠参与台湾歌玛菲司的歌曲〈Martini〉，吴夏荣也开设个人YouTube频道「Official Hayoung」。

作为K-pop代表性的长寿女团之一，Apink依然以坚固的团魂维持团体活动，15周年完整体回归可说是一份大礼，让粉丝期待感爆棚。



