李政宰&林智妍《不幸的幸会》「父女恋」自肥的其实是林智妍？林智妍十年前就许愿合作！

韩国网友骂到都以为是李政宰自肥演出了，原来自肥的是林智妍！？

《不幸的幸会》（讨厌的爱情）将在明（3）日首播，不过男女主角李政宰与林智妍（林知衍）差了18岁的「父女恋」争议还在持续，但李政宰最新发言透露是林智妍推荐他演出。

刘在锡与曹世镐主持的《刘QUIZ ON THE BLOCK》，最新一集再次邀请「刘在锡背大的」军中同袍李政宰。谈到新剧《讨厌的爱情》，李政宰透露是林知妍推荐他演出男主角「任现峻」，「就突然决定要拍了」，刘在锡还开玩笑「那这部作品可以说是林知妍在安排的」、「原来政宰也是要有人帮忙安排的喔？」，李政宰笑出来，大概也没想过有一天会被旗下演员推荐演出作品（李政宰是林智妍经纪公司Artist Company老板）。



他接著腼腆地回答：「需要啦！」也说林智妍演得很好、演的都会红，做出撒娇动作表示自己也要向局势靠拢。搞笑的是，李政宰心虚地介绍「任现峻」是「失去初衷的顶级明星」，很多地方和自己重叠……「不知道林智妍是不是这样才推荐我？」他讲著讲著自己也笑了。



一些网友听到李政宰说是林智妍推荐演出倍感讶异，怀疑是不是因为「父女恋」反应不佳，李政宰为了救火才说是林智妍推荐他来演。然而，两人其实在更早的采访就透露过此事，李政宰原本见到是爱情喜剧非常疑惑：「我吗？」后来改变主意认为是继《鱿鱼游戏》后很好的突破，便接演了。同个采访中，林智妍还谈到自己本来就很喜欢李政宰，身为粉丝一直很想和他合作。



说到想一起合作，林智妍十年前就许过此愿望了！2015年她回答最想合作的演员正是李政宰，说曾在颁奖典礼上看过他本人，「远远看还是很帅」、』「让人太心动了」！她讲出这些话还很害羞呢！



命运非常眷顾林智妍，林智妍2020年就加入了李政宰和郑雨盛开设的经纪公司Artist Company！也在今年「自肥」推荐老板李政宰和自己演爱情剧啦！即便如此，还有网友不相信剧组会先选林智妍再选李政宰，但有些网友已经开始劝说：「如果是女演员推荐的，就没必要批评男演员了吧！」

