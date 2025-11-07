李政宰＆林智妍《不幸的幸会》开播前狂被吐槽！首播后大反转，韩网友：超搞笑、我看得很开心！

李政宰、林智妍（林知衍）主演的《不幸的幸会》前两集真的很爆笑耶 XD

《不幸的幸会》讲述一位失去初心的国民演员与一位失去职位的菁英记者，克服各自的偏见并成长的双向疗愈故事。当时出演阵容确定时，就有不少网友一直吐槽两人没有CP感、年龄差距（18岁）太大，表示对这部剧没太大兴趣。



没想到首播后反应超乎预期的好（第1集全国收视5.4%、第2集全国收视4.7％），韩网友更纷纷表示：「超搞笑！这是我今年看过的喜剧中最好笑的」、「难怪李政宰在接受采访时一直强调喜剧胜过浪漫喜剧」、「剧本真的很有趣」、「第一集很有趣，和妈妈一起哈哈大笑」、「好久没这么搞笑的剧了，看得很开心」、「偶然和家人们一起看的，挺有意思的」、「原来是《车贞淑医生》的编剧」、「感觉李政宰放开了很多」、「我偶然在换台的时候看到，演员们演技都很好，我觉得很有趣」、「但是就算没有默契，只要剧本有趣就行」、「哇～感觉我要来看这部了」等等。

在第2集中，任现峻（李政宰 饰）和魏正信（林智妍 饰）上演火花四溅的冤家对决，还展开各种幼稚的心理战。虽然黄代表（崔贵华 饰）和尹华永（徐智慧 饰）准备了让他们和解的机会，但完全没有帮助。



结果魏正信被娱乐线部长尹华永指责：「你以前在政治线也这么感情用事吗？」魏正信也回过头审视自己的态度，还开始追起任现峻主演的《神探姜弼久》，竟然就这样被姜弼久迷住了 XD 隔天上班面对等待自己的任现峻，与在电视上看到的姜弼久重叠，原本见面就吵吵闹闹的他们，之后会有什么样的变化呢？



