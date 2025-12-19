卖座韩剧女王回归！朴信惠以《卧底洪小姐》再挑战减龄童颜演出

演员朴信惠将於2026年1月17日带著新作品回归小萤幕！她换掉所有的个人资讯而变身为「卧底Miss洪」，被称为是韩剧卖座保证的朴信惠，本次将如何引领全剧的剧情发展？预告一出即让所有观众们相当期待。

日前tvN周末电视剧《卧底洪小姐》预告短影片公开，即将在2026年1月首播，故事背景在1990年代，30多岁的菁英证券督导官洪金宝（朴信惠饰）伪装为20岁的基层专员就职，所展开一连串横冲直撞的故事，为复古年代的办公室喜剧类作品。由朴信惠担纲主演而备受观众们期待，另外还有高庚杓与河允景共同演出，也是由曾经执导《社内相亲》《奇怪的搭档》等作品的朴善浩导演推出的新作。



影片中一开始留著长发，打扮相当中性又干练的王牌资深督导官洪金宝，接到卧底任务后，必须改变自己的全部，抛弃了原本的名字、个性到衣著打扮，必须伪装成证券公司20岁的新进职员，朴信惠的外型也直接减龄10多岁，成为聪明可爱的洪玫瑰职员，遇上了新任的证券公司社长高庚杓，备受观众期待。



与大家固有概念中的世纪末女性形象不同，对於任何的不正歪风勇於改变新局，时代女性洪金宝的面貌也令观众们感到痛快，面对怀疑自己的人就大呼「工作就该拿出实力来」，对於内部贪腐人物也一针见血地让他们付出代价，至於她的卧底任务大作战将以何种方式展开，成为本剧的一大看点。



以90年代即将踏入千禧年的汝矣岛为背景，tvN新剧《卧底洪小姐》将於2026年1月17日周六晚间首播。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻