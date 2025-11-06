哪个组合那么有面子请到他俩来拍MV? 「国民初恋」秀智×「国民小生」李到晛演出太有爱！

韩国实力派混声组合Urban Zakapa正式回归，携EP 专辑《STAY》与歌迷见面，成员分享最新作品幕后花絮。

这是Urban Zakapa继2021年EP之后时隔四年的回归，带来融合 Pop、R&B、Ballad、Modern Rock 等多种音乐元素的作品，并以完整的叙事性串连整张专辑，而非单纯堆叠不同风格。

发布会上Urban Zakapa不仅演唱了主打歌《STAY》，也首度公开感性满满的MV。 赵贤雅表示，这首歌以中板节奏搭配美丽旋律线，深邃的律动和感性的编曲突显R&B风格，也展现Urban Zakapa的独特色彩。



最特别的是MV邀请到「国民初恋」秀智与「国民小生」 李到晛担纲演出，赵贤雅透露：「我希望MV能留下余韵，也想找能带来这种感觉的演员。 秀智不只会留下深刻印象，还是我的好朋友，她也非常愿意帮忙，完全无酬出演。 李到晛也是一样，我一直觉得李到晛是最近最有魅力的男演员之一，正好退伍后有机会一起合作，非常荣幸。」她幽默补充早前推出《这夜变得特别》的时候，也曾找过车银优与朴圭瑛 ，当时就有在考虑演员脸型与气质的搭配，「我自认眼光不错，这次秀智和到晛的搭配真的很合适。」



这次新专辑《STAY》以多元音乐风格与感性 MV 加上重量级卡司，让粉丝期待值破表，展现赵贤雅回归舞台的满满诚意。



