【有雷】李俊昊 X 金敏荷《台风商社》高开低走？ 「主线拖沓+恋情生硬」惹争议，观众仍盼后续反转

开播初期以新颖题材与强大卡司引发热烈讨论的Netflix剧集《台风商社》，近日播至中段却似乎陷入低潮。尽管剧情节奏放缓、主线与情感线备受质疑，但不少观众仍期待李俊昊能以后续剧情扳回一城。

亮眼开局：从「时代剧佳作」起跑

《台风商社》由《衣袖红镶边》《欢迎来到王之国》李俊昊和《柏青哥》《照明商店》金敏荷主演，讲述亚洲经济危机时期的青年成长故事：男主角「强太风」在父亲倒下后顶住各方压力，坚持接下濒临破产的商社，努力用自己的方法守住家人和同事。 前两集对90年代的首尔和亚洲经济危机进行了真实生动的描绘，加上父子之间的深刻羁绊，都给观众带来很多感动，进而期待强太风带领商社后打一场漂亮的翻身仗。



节奏放缓、主线模糊，中段剧情掀争议

然而最近几集的故事展开，却屡屡让人感到后劲不足。 一开始的「进口布料之争」，还能算是强太风凭藉坚韧态度获得贵人相助，意外取得致胜契机；为了从高利贷业者手中夺回货物签下不惜危险的协议，也算展现了强太风不同寻常的胆识。 （抑或是有勇无谋？ ）



*以下内容包含前9集关键内容！



自从故事背景从首尔搬到釜山，剧情逐渐变得松散拖沓，原本的商战张力减弱。 在出口安全鞋受到「表商船」老板阻挠时，强太风绞尽脑汁，最后想出的解法居然是走私，难免令人感到诧异和失望。 之后，商社三人为出口安全帽来到泰国考察、打通人脉，遇到的主要障碍竟然是职员行贿被抓、关键照片被路人撞落河水等，以个人失误和意外事件推动剧情，令原本的商战张力减弱，亦难摆脱「刻意制造问题」之嫌。



同时，「表商船」父子的对立动机也被指缺乏说服力。至於男女主角之间的感情线，从暧昧到示好的过程缺乏铺垫、节奏突兀，到目前为止仍未能引起太多共鸣。



部份观众通过网路社群表达失望：「我期待的是酣畅淋漓的剧情，而不是含糊不清的解决方案、 令人胸闷的展开」「我以为是90年代版《未生》，结果成了太风的莽撞之旅，只有借用时代背景而已」「怎么会有职员信任这样的老板，他做的很多事都让人搞不懂，每次都用天降神兵的方式解决，简直荒谬」「男女主角缺乏化学反应」「出差期间搞暧昧也太扯，要谈恋爱至少等到回国之后啦」「 演员们的演技很棒，但剧本太粗糙，导演手法也缺乏足以弥补剧本的魅力」。

与此同时，也有人给出正面评价，认为剧情融合了家庭、爱情、友情、公司、成长等太多元素，或许是想描绘更完整的人生拼图，才显得节奏稍乱。



《台风商社》一共16集，从第一集收视率5.9%起步，目前最高收视率是第8集的9.1%，昨晚第9集则骤然降至7.3%。 小编还是愿意相信后续会有更加精彩的剧情，例如与表商船父子正面开战、夺回办公室、请回老职员，甚至将男主角喜爱的鲜花与业务进行联结，所以会继续追下去，也欢迎大家在留言区分享感想～

